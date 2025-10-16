Ekim ayında toplam 6 milyar TL evde bakım yardımı ödemesi

  • Haberler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşlar ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü destek programları kapsamında ekim ayında yaklaşık 521 bin vatandaşa toplam 6 milyar TL tutarında evde bakım yardımı ödemesi yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşlar ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü destek programları kapsamında ekim ayı evde bakım yardımı ödemelerini gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 521 bin vatandaş, ekim ayında toplam 6 milyar TL tutarında evde bakım yardımı ödemesi aldı. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesini hedefleyen program çerçevesinde, hak sahibi her aileye aylık 11 bin 702 TL ödeme yapılıyor. Bakanlık, sosyal destek programlarının toplumun her kesimine ulaşması ve engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Haber Merkezi

