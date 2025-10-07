Ekim kira oranı belli oldu: Sözleşme ve kira bedeli nasıl belirlenir?

TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ekim ayında konut ve iş yeri kira artış oranı yüzde 38,36 oldu. Bu kapsamda mülk sahipleri kira artışına gidecekken bu durum anlaşmazlıklar doğurabiliyor. Ev sahibi, kanunda belirlenen enflasyon oranını aşmadan kira artışı yapabilir.

KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Kira sözleşmesi yazılı, resmi veya sözlü şekilde yapılabilir. Önemli olan, sözleşmenin her iki tarafa da borç yüklemesidir. Taraflar, sözleşme serbestisi çerçevesinde şartları istedikleri şekilde belirleyip sözleşmeyi imzalarlar. Sözleşme yalnızca imzalandığında geçerli olmaz; geçerli olabilmesi için tarafların sözleşme şartlarını yerine getirmesi gerekir. Örneğin, sizin bilginiz olmadan başkası evinizi kiraya veremez. Ancak evinizi, örneğin bir emlakçı veya kardeşiniz aracılığıyla, sizin onayınız olmadan bir başkasıyla sözleşme imzalayabilir. Böyle bir durumda önemli olan, sözleşmenin diğer şartlarının yerine getirilmesidir. Yani evi kiracıya teslim etmeniz, anahtarını vermeniz ve evi kullanılabilir şekilde sunmanız gerekir. Kiracının da kira ödemesi ve faturaları ödeme gibi yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir. Kısacası, herkes kendi üzerine düşen borcu yerine getirdiği sürece, sözleşmenin geçerliliği sağlanır.

KİRA BEDELİ NASIL BELİRLENİR?

Kira bedeli sözleşmede belirlenir. Başlangıçta kira miktarı aylık veya yıllık olarak belirtilir ve yıllık artış oranı da sözleşmede yer alır. Sözleşmeler genellikle 1 yıllık yapılır; bu sürenin sonunda sözleşme, aynı şartlar altında uzamış sayılır. Geçtiğimiz dönemlerde yüzde 25’lik bir artış sınırı getirilmişti ve bazı ev sahipleri bu oran üzerinden kira artışı yaptı, bazıları yapmadı. Son dönemlerde ise kira artışları TÜFE’ye göre belirlendiği için, özellikle ticari kira sözleşmelerinde de belirlenmiş oranlar bulunduğu için kira bedelinin belirlenmesinde çok fazla sorun yaşanmıyor.