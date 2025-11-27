Ekimde 23 milyar 941 milyon dolar ihracat yapıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜİK’in yayınlamış olduğu Ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Ekim ayında ihracatın yüzde 2 artışla 23 milyar 941 milyon dolara yükseldiğini ve tarihin en yüksek Ekim ayı ihracatının gerçekleştiğini söyleyen Bakan Bolat, “Bunun yanı sıra tarihin en yüksek dördüncü aylık ihracatı da yakalandı. Böylelikle Ekim ayında yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270,1 milyar dolara ulaştı. Bununla birlikte 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatımız 2025 yılı başında ortaya koyduğumuz 390 milyar dolar hedefini aşarak 390,6 milyar dolara yükselmişti. Ekim ayında ise 391,7 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Bu rekorlar, küresel ticarette artan korumacılık ve jeopolitik gerginliklerin baskıladığı dış talebe rağmen yakalanmıştır” ifadelerini kullandı.

“CARİ AÇIKTAKİ DENGELER DEĞİŞİYOR”

Mal ve hizmet ihracatında izlenen seyrin cari açıkta dengenin sağlanmasına katkı verdiğini belirten Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı’nın tahminlerine göre Ekim ayında cari işlemler dengesinde yaklaşık 500 milyon dolar fazla verilmesinin beklendiğine de dikkat çekerek “Bu değer ile cari işlemler dengesinde kaydedilen fazlanın dördüncü aya ulaşacağı öngörülmektedir. Cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmekte olup orta vadeli program kapsamında 2025 yılında milli gelire oranla yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Belirlediğimiz hedefleri aştık, daha üst hedefler için var gücümüzle çalışıyoruz. Ticaret bakanlığı olarak bu hedefler doğrultusunda ticareti kolaylaştırmak, ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırmak, ikiz dönüşüm sürecine uyum sağlamak, ticari diplomasi ağımızı güçlendirmek ve ihracatçılarımıza destek ve finansman imkanları sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“EKİMDE İHRACAT, GEÇEN YILA NAZARAN 8 MİLYAR DOLAR ARTTI”

2025 yılı Ekim ayı itibariyle yıllıklandırılmış ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre 8 milyar dolar artarak 270,1 milyar dolara çıktığını ve Ekim ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 31,5 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Bolat, “2025 yılının Ocak-Ekim döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre %6,1 artışla 299,2 milyar dolar olmuştur. İthalat artışının büyük ölçüde piyasa dalgalanmaları ile altın kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte en çok artış yaşanan ürünlerde binek otomobiller, doğal gaz, bakır ve motorlu kara taşıtları aksamları ön plana çıkmaktadır. 2025 Ekim ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 21,0 milyar dolar artarak 361,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığımız 2025 Ekim ayında %27,6 oranında artarak 7,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığımız geçen yılın aynı dönemine göre %13,3 artışla 74,7 milyar dolar olmuştur. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre 13,0 milyar dolar artarak 91,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet şartlarına rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımızda artış devam etmektedir” diye konuştu.