Ekinlik coşkusu Fuar Alanı'nda

Birbirinden farklı Etkinlikleri’ni Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda hizmete sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, etkinliğin ilk gününe katılarak vatandaşlarla buluştu.

“Kayseri’mizin Gönül İnsanlarına Minnet Duyuyor, Bağrımıza Basıyoruz”

Sanatçı akademisyen Fatih Koca’nın sahne aldığı ilahi dolu gecede vatandaşlarla buluşan ve ilahi konserinde söz alan Başkan Büyükkılıç, “Fatih Koca hocamızın birbirinden güzel eserleri eşliğinde mübarek Ramazan ayının manevi coşkusunu hep birlikte yaşadık. Gönül tellerimizi titreten Fatih hocamıza teşekkür ediyoruz” diyerek başladığı konuşmasında, Koca’ya Erciyes’i anlatan Erciyes Kitabı’nı da hediye etti. Büyükkılıç konuşmasında “Kayseri’mizin gönül insanlarına, Seyyid Burhaneddin hazretlerinin hemşehrilerine minnet duyuyor bağrımıza basıyoruz” ifadelerinde bulundu.

İl Müftüsü Ayvaz’dan Büyükkılıç’a, Hizmetlere Vesile Olduğu İçin Teşekkür

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise Ramazan ayının ibadet yanında kültür boyutunu da doya doya yaşattığı ve böylesine hizmetlere vesile olduğu için Başkan Büyükkılıç ile emeği geçenlere şükranlarını iletti.

Ramazan Etkinlikleri Sanatçı Fatih Koca’nın ‘Bismillah’ Eseri ile Başladı

Ramazan boyunca her güne bir etkinliğin yer aldığı Ramazan Etkinlikleri, sevilen sanatçı ve akademisyen Fatih Koca’nın seslendirdiği ‘Bismillah’ isimli ilahisi ile başladı. Vatandaşların da bir çok esere eşlik ettiği ve huzurlu anlar yaşadığı etkinlikler coşku ile devam etti.

Birbirinden ünlü ve sevilen konukları ağırlayacak olan Ramazan Etkinlikleri, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda vatandaşlara kapılarını açtı.

Ramazan ruhunu en iyi şekilde yaşatmanın yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler ile de vatandaşların sosyalleşmesi hedeflenen etkinliklerde, iftar sonrası çocuk programları, teravih namazı sonrası ise Ramazan etkinlikleri yapılıyor.

Çocuk programları kapsamında, aşık-maşuk, hacivat-karagöz, çocuk tiyatroları, yarışmalar, yüz boyama etkinliği, maskotlu çocuk oyunları düzenleniyor.

Saat 13.00’te başlayan ve gece saat 24.00’te sona eren Ramazan Etkinlikleri kapsamında bugün; sanatçı Göksel Bakagir’in ‘Nağmelerle Huzur İklimi’ konseri, üçüncü gün; Umut Mürare, dördündü gün; Abdurrahman Uzun, beşinci gün; Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, altıncı gün; Sanat Yönetmeni Ufuk Yürüç eşliğinde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun Tasavvuf Müziği Konseri, yedinci gün; yine Sanat Yönetmeni Ufuk Yürüç eşliğinde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun Sema Mukâbelesi, sekizinci gün; Murat Belet, dokuzuncu gün; Ankara Bendire Salâ Topluluğu tarafından ezgi ziyafeti, onuncu gün; Tiyatrocu Hüseyin Goncagül tarafından Nasreddin Hoca, Karagöz, Jonglör, Kukla Gösterisi, on birinci gün; Erhan Keklik, on ikinci gün; Sertaç Abi, on üçüncü gün; Alişan Kapaklıkaya, on beşinci gün; Sıtkı Aslanhan, on altıncı gün; Vehbi Vakkasoğlu, on yedinci gün; Namık Kemal Bilgin, on sekizinci gün; İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, on dokuzuncu gün; Agâh, yirminci gün; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Korosu Konseri, yirmi birinci gün; Altay Cem Meriç, yirmi ikinci gün; Ayşe Böhürler, yirmi üçüncü gün; Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, yirmi dördüncü gün; Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konser, yirmi beşinci gün; Dilek Cesur, yirmi yedinci gün; Tufan gündüz ve yirmi sekizinci gün; Mehmet Diker sahne alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Etkinlikleri kapsamında şehre gelen Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, tasavvuf ve diğer konularla ilgili olarak bilgi ve görüşlerini paylaşacağı programını Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek. Öğretim Üyesi Kılıç, 5 Mart Çarşamba günü teravih namazından sonra Kayserililerle Erciyes Kültür Merkezi’nde