Ekipler mahsur kalan turisti kurtardı

Olay, dün akşam 18:00 sularında meydana geldi. Polonya asıllı İngiliz vatandaşı olan 29 yaşındaki Daniel’s Baranowski’nin zirve tırmanışı yapmak için tek başına çıktığı Erciyes Dağında mahsur kaldığı bildirildi. Uluslararası Acil Durum Müdahale Koordinasyon Merkezinden yapılan ihbarda Polonya vatandaşı Baranowski’nin 3600 rakımında mahsur kaldığı ve irtibat kurulamadığı belirtilirken JAK, AFAT ve UMKE ekipleri müdahale için harekete geçti.

JAK, AFAT ve UMKE ekiplerinin yaptığı yaklaşık 10 saat süren tırmanış ve çalışma sonucunda Baranowski bulunduğu yerden kurtarılarak Sağlık ekiplerine teslim edildi.