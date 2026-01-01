Ekipler mahsur kalan vatandaşlara destek için sahada
Gökbörü Arama Kurtarma Ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle Eyimli Mahallesi ve Erciyes yolunda mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Çalışmalar ise sürüyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı verilmişti. Bu kapsamda kentte etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Trafik ekipleri tarafından Erciyes yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Öte yandan Gökbörü Arama Kurtarma Ekibi Eyimli köyü ve Erciyes yolunda mahsur kalan vatandaşlar için bölgeye ulaştı. Çalışmalar sürüyor.