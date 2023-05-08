Ekmeğe zam yok

Ekmeğe zam Ocak ayında da gündeme gelmiş ancak tepkiler üzerine onaylanmamıştı. Artan un, maya, elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetlerini gerekçe gösteren fırıncılar, yeniden zam talebinde bulundu. Zam talebi, meslek temsilcilerinin olduğu komisyonda değerlendirildi. Görüşme sonunda zam talebi kabul edilerek karara bağlandı. Ancak zam kararının, Valilik tarafından uygulanmadan iptal edildiği öğrenildi.

İptal edilen yeni tarife şu şekildeydi:

Somun Ekmek (En Az) Kül 700 Undan Pişmişi 200 gram: 5 TL

Pide Ekmek (Özel Amaçlı Undan Pişmişi) 180 gram: 5 TL

Çifte Pide (Özel Amaçlı Undan Pişmişi) 360 gram: 10 TL

Pide Sandviç Dürüm Ekmeği 130 gram: 4 TL

Lavaş ve Dürüm Ekmeği 150 gram: 5 TL

Lavaş ve Dürüm Ekmeği 300 gram: 10 TL

Kıymalı, Peynirli, Sucuklu, Patatesli vs. Pişirme Ücreti 200 gram: 6 TL

Güveç Pişirme Ücreti Küçük: 25 TL

Güveç Pişirme Ücreti Büyük: 35 TL

Tahinli Ekmek (400 gram Hamur Dahil) Pişirme Ücreti 400 gram: 14 TL

Yağlı Ekmek (400 gram Hamur Dahil) Pişirme Ücreti 400 gram: 12 TL

Roll Ekmek 50 gram: 1,50 TL.