Ekmek hırsızları güvenlik kamerasından kaçamadı

Kayseri'de ekmek çalan hırsızların görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. 

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  • 03.12.2022 16:33
  • Güncelleme: 03.12.2022 16:33
Ekmek hırsızları güvenlik kamerasından kaçamadı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 3 kişi bir dükkanın önüne geldi. Bir kaç dakika bırada bekleyen şüpheliler market önünde duran ekmek kasasını alarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızların o anları, güvenlik kameralarına da yansıdı. 

Şikayet üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

1ha

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