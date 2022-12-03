Ekmek hırsızları güvenlik kamerasından kaçamadı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 3 kişi bir dükkanın önüne geldi. Bir kaç dakika bırada bekleyen şüpheliler market önünde duran ekmek kasasını alarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızların o anları, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Şikayet üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.