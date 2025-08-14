Ekolojik Pazar 13’üncü kez açılıyor

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde, sağlıklı ürünlerin üretimini ve tüketimini teşvik amacıyla kurulan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’, 17 Ağustos Pazar günü açılıyor. Kocasinan Belediyesi öncülüğünde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan “Yüzde 100 Ekolojik Pazar”, bu yıl 13’üncü kez açılacak. ‘Ekolojik Pazar’da bu yıl, 500 dekarlık alanda ürünlerini yetiştiren 30 üretici, stantlarda organik ürünleri tüketicilerle buluşturacak.

Sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazarlar ve organik ürünlerden geçtiğini dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Daha güzel bir Kocasinan için, organik tarımın da içinde yer aldığı her türlü organizasyonu destekliyoruz ve bu organizasyonların her zaman yanındayız. Bizim insana hizmet eden belediyecilik anlayışımızın yanı sıra, en önemli görevlerimizden biri de insanımızın sağlığını korumaktır. Bu çerçevede, geleneksel hâle getirdiğimiz organik pazarımızda satışa sunulacak doğal ürünlerimizin hepsi sertifikalıdır. Üretici ile tüketicinin buluştuğu pazarımızı 17 Ağustos Pazar günü hizmete açacağız. Tüm hemşehrilerimizi, sağlıklı yaşam için organik pazara davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan, 17 Ağustos Pazar günü açılacak olan “Yüzde 100 Ekolojik Pazar”, Erciyesevler Mahallesi’nde Kasım ayına kadar her hafta pazar günü, saat 07.00-17.00 arasında hizmet verecek.