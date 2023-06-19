Ekonomi ve Finans Buluşmaları'nın 2'ncisi Kayseri'de düzenlenecek

TÜRKONFED ve İntegral Yatırım iş birliğinde organize edilen Ekonomi ve Finans Buluşmaları’nın ikinci etkinliği “Yatırım Alternatifleri ve Risk Yönetimi” temasıyla yarın Kayseri’de düzenlenecek.

TÜRKONFED ve İntegral Yatırım iş birliğinde düzenlenen, başta KOBİ’ler olmak üzere işletmeleri yakından ilgilendiren finansal yatırım kanallarının tüm boyutlarıyla ele alınmasını amaçlayan Ekonomi ve Finans Buluşmaları’nın ikinci etkinliği “Yatırım Alternatifleri ve Risk Yönetimi” temasıyla Kayseri’de devam ediyor. Yarın Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (ORSİFED) ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte, “Alternatif Yatırım Enstrümanları” ve “Risk Yönetimi” konulu iki panel gerçekleştirilecek.

Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Gizer, ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Soner Türküm ve İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşdoğan gerçekleştirecek.