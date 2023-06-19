Ekonomi ve Finans Buluşmaları'nın 2'ncisi Kayseri'de düzenlenecek

TÜRKONFED ve İntegral Yatırım iş birliğinde organize edilen Ekonomi ve Finans Buluşmaları'nın ikinci etkinliği 'Yatırım Alternatifleri ve Risk Yönetimi' temasıyla yarın Kayseri'de düzenlenecek.

PAYLAŞ
  • 19.06.2023 11:43
  • Güncelleme: 19.06.2023 12:24
  • 26
Ekonomi ve Finans Buluşmaları'nın 2'ncisi Kayseri'de düzenlenecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TÜRKONFED ve İntegral Yatırım iş birliğinde organize edilen Ekonomi ve Finans Buluşmaları’nın ikinci etkinliği “Yatırım Alternatifleri ve Risk Yönetimi” temasıyla yarın Kayseri’de düzenlenecek.

TÜRKONFED ve İntegral Yatırım iş birliğinde düzenlenen, başta KOBİ’ler olmak üzere işletmeleri yakından ilgilendiren finansal yatırım kanallarının tüm boyutlarıyla ele alınmasını amaçlayan Ekonomi ve Finans Buluşmaları’nın ikinci etkinliği “Yatırım Alternatifleri ve Risk Yönetimi” temasıyla Kayseri’de devam ediyor. Yarın Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (ORSİFED) ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte, “Alternatif Yatırım Enstrümanları” ve “Risk Yönetimi” konulu iki panel gerçekleştirilecek.

Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Gizer, ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Soner Türküm ve İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşdoğan gerçekleştirecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kayserili Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Talas'ta Babalar Günü uçurtma şenliğiyle kutlandı

Talas’ta Babalar Günü uçurtma şenliğiyle kutlandı

Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

Elektrikleriniz kesilse bile eviniz güvende

Elektrikleriniz kesilse bile eviniz güvende

Baba-kız aynı amaç için AYT'ye girdi

Baba-kız aynı amaç için AYT’ye girdi

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

6
Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hedef Erciyes Dergisi'nin 3. sayısı çıktı

Hedef Erciyes Dergisi'nin 3. sayısı çıktı

Ekonomi ve Finans Buluşmaları'nın 2'ncisi Kayseri'de düzenlenecek

Ekonomi ve Finans Buluşmaları'nın 2'ncisi Kayseri'de düzenlenecek

DAHA FAZLA
Büyükşehir'den kırsala 72,5 milyon TL'lik yatırım

Büyükşehir'den kırsala 72,5 milyon TL'lik yatırım

Akar Ve Büyükkılıç'tan ilçelere 'teşekkür' ziyareti

Akar Ve Büyükkılıç'tan ilçelere 'teşekkür' ziyareti

Fetö'nün deşifre edilen arşivi Kayseri'ye nasıl etki edecek?

Fetö'nün deşifre edilen arşivi Kayseri'ye nasıl etki edecek?

Milletvekilleri Akar ve Cıngı'dan Kayseri OSB'ye nezaket ziyareti

Milletvekilleri Akar ve Cıngı'dan Kayseri OSB'ye nezaket ziyareti

Nişanlıya süslü koç geleneği

Nişanlıya süslü koç geleneği