Ekonomik Adaletsizliklere Dikkat Çeken Basın Açıklaması

Altun, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında fedakârca çalışan kamu işçilerinin sesine kulak verilmesi gerektiğini belirtti. "Bu ülkeyi ayakta tutan işçiler, memurlar ve emekliler artık geçim sınırının altında eziliyor. Bu durum sadece ekonomik bir çöküş değil, sosyal bir çöküşü de beraberinde getiriyor," dedi.

Açıklamasında, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ve kiraların ailelerin bütçelerini zorladığını ifade eden Altun, şu verileri paylaştı:

- Net asgari ücret: 22.104 TL

- Açlık sınırı: 26.115 TL

- Yoksulluk sınırı: 85.066 TL

Altun, "Asgari ücretlinin maaşı, açlık sınırının 4.011 TL gerisindedir. Aileler, çocuklarının okul ve sağlık masraflarını karşılamakta zorlanıyor," şeklinde konuştu.

Barınma sorununa da değinen Altun, kira fiyatlarının ailelerin bütçesini zorladığını belirtti:

- 2+1 daire kirası: 12.000 TL

- 3+1 daire: 15.000 TL'den başlıyor

Altun, "Birçok aile, maaşının %70'ini kiraya vermekte. Geriye kalanla elektrik, su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor," dedi.

Gıda fiyatlarının da fahiş seviyelere ulaştığını vurgulayan Altun, günlük yaşamın giderek zorlaştığını ifade etti:

- Domates: 30 – 40 TL

- Patates: 20 – 30 TL

- 1 L süt: 35 – 40 TL

Altun, "Bir ailenin haftalık temel harcaması 3.500 – 4.200 TL'ye ulaşmakta. Bu fiyatlar karşısında aileler, çocuklarını yeterince besleyememekte," dedi.

Enerji ve ulaşım giderlerinin de arttığını belirten Altun, halkın geçim derdinin her geçen gün büyüdüğünü ifade etti. "Devlet, halkıyla barışık olmak zorundadır. Yöneticiler, halkın pazarına inip sofrasına bakmalıdır," diyerek iktidara seslendi.

Son olarak, savunma sanayiinde çalışan işçilerin de haklarına dikkat çeken Altun, "Bu işçiler, sadece metal kesip makine çalıştırmıyor; milli güvenliğimizi koruyan yüksek teknolojili sistemler üretiyor. Bu sorumluluğun karşılığı adil ücretle verilmelidir," diyerek çağrıda bulundu.

Altun, "Biz Saadet Partisi olarak bu adaletsizliğe karşı her zaman emekçinin, alın terinin ve mazlumun yanında olacağız," diyerek sözlerini tamamladı.