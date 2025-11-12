Ekonomik Diplomasi ve Yatırım İşbirliği Programında Hulusi Akar'dan Önemli Mesajlar
NUMOV e.V. (Yakın ve Ortadoğu Derneği) ve SETA iş birliğiyle düzenlenen 'Ekonomik Diplomasi ve Yatırım İşbirliği' programında, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Akar, Türkiye'nin diplomasiden siyasete, savunma sanayinden ticarete geçişini vurgulayarak, 'Bölgeselden küresel güç olmaya koşan yaşasın terörsüz büyük ve güçlü Türkiye!' ifadesini kullandı.
Bu program, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi hedeflerini gerçekleştirmesi için uluslararası işbirliklerinin önemine dikkat çekiyor. Akar'ın katılımı, Türkiye'nin savunma sanayisinin ekonomik diplomasi üzerindeki etkisini ve yatırım fırsatlarını artırma çabalarını destekliyor.