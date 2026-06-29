Ekonomik Güven Endeksi 98,9 oldu

TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi Haziran 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 97,2 iken, Haziran ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı.

Ekonomik Güven Endeksi 98,9 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomik Güven Endeksi Haziran 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre; Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 97,2 iken, Haziran ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı. Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 112,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 83,0 değerini aldı.

Haber Merkezi

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