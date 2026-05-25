Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomik Güven Endeksi Mayıs 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre; ekonomik güven endeksi Nisan ayında 96,4 iken, Mayıs ayında yüzde 0,8 oranında artarak 97,2 değerini aldı. Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 101,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 109,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 112,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 82,1 değerini aldığı açıklandı.

Haber Merkezi

