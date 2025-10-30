Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
Ekonomik güven endeksi, ekim ayında yüzde 98,2'ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Güven endeksi eylül ayında yüzde 98 iken bu ay 98,2'ye yükseldi. Tüketici güven endeksi ise ekim ayında aylık bazda yüzde 83,6 oldu. Bu ayda geçen aya göre yüzde 0,3 düşüş kaydedildi.
Reel kesim güven endeksi yüzde 102 olurken geçen aya göre yüzde 1,2 artış olarak kayda geçti. Hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 110,7 oldu ve geçen aya göre endeks yüzde 0,3 düştü.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 3,7 yükselişle yüzde 113,2'ye yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 83,7 ile geçen aya göre yüzde 5,3 yükseldi.