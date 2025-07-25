Ekonomik sıkıntı tatilcileri de vurdu

Kayseri’de çanta ve valiz sektöründe faaliyet gösteren işletme sahibi Metin Oktay Yılmaz, yaz aylarında seyahatlerin artmasına rağmen satışların düşük olduğunu ifade etti.

Yılmaz, “Yaz aylarında seyahatler artıyor. Millet tatile gitmeye çalışıyor. Ama ekonomik sıkıntı var ülkede. O yüzden bu ekonomik sıkıntıdan dolayı biraz işlerimiz düşük. Geçen senelere göre bayağı bir düşük işlerimiz. O yüzden ekonomik sıkıntıdan dolayı etkiliyor. Gurbetçi vatandaşlar da yavaş yavaş geliyor. Onların da bir etkisi olacak inşallah. Ama dediğim gibi yani geçen senelere göre gurbetçi vatandaşlar da dahil işler düşük, sakin yani. Küçük boylar, kabin boyları 700 liradan başlıyor. Orta boylar 900 liradan başlıyor. Büyük boylarımız da bin 100 liradan başlıyor. Tatil planı için valiz açısından 4 kişilik 5 kişilik bir aile, bir set valizi gözden çıkartması lazım. Maliyet olarak da işte bir set valizimiz 2 bin 500 liradan kaliteye göre değişiyor tabii. 2 bin 500 liradan başlar 10 bin liraya kadar set valizlerimiz var. Kabin boy, orta boy ve büyük boy üçlü set şeklinde. Bodybag çantalarımız var, tatil amaçlı kullanılıyor. Tatilde cüzdan, telefon, ufak tefek şeyler koymak için çapraz bir şekilde takılıyor bu şekilde. Bunları çok satıyoruz yaz dönemlerinde. En çok sattığımız ürünlerden biri” diye konuştu.