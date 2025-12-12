Ekonomist Dergisi kendisine abone olmayan sanayicilere listede yer vermedi

Ekonomist Dergisi, ilk 500 büyük sanayi kuruluşunun yer aldığı listeyi yayınladı. Listede Kayseri’den 24 firma yer aldı.

2024 yılı ihracat şampiyonları listesinde Kayseri’de 4’ncü sırada bulunan ABC Uluslararası Transport Ticaret ve Sanayi AŞ.’nin, Ekonomist Dergisi’nin yayınladığı listede yer almaması dikkat çekti. Ayrıca ABC Uluslararası Transport Ticaret ve Sanayi AŞ., İstanbul Sanayi Odasının ilk 500 listesinde de yer almıştı.

Ekonomist Dergisinin kendisine abone olmayan sanayi kuruluşlarına bu listede yer vermemesi eleştiri konusu oldu. Ekonomist Dergisi, şirketlere ilişkin ciro, vergi öncesi kar, ihracat, istihdam, özsermaye gibi bilgilere göre listeleri düzenleyerek yayınladığı öğrenildi.

Öte yandan Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası Ekonomist Dergisi’nde yer alan firmaları tebrik etti.