Ekonomist Uzunoğlu, '18 milyon insanın bekar olması yaşadığımız şartların kolay olmadığını ispatlıyor'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Ekonomi Sohbetleri programına konuk olarak moderatör Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

18 milyon kişinin bekar olduğunu belirten ve 5.5 milyon kişiyi de ev genci olarak nitelendiren Ekonomist Uzunoğlu, “Bugün 18 milyon insan bekar. Boşanmış, eşi ölmüş, evlenmemiş veya hiç evlenmemiş. 18 milyon insanın, resmi rakam ile bekar olması gerçekten yaşadığımız şartların çok kolay olmadığını bize ispatlıyor. Bir şeyi tarif ederken en çok ekonomide rakamlarla konuşmayı seviyorum ama rakamlarla konuşunca da acı oluyor. Çünkü real, gerçek rakamları konuşuyorsunuz, anlattığınızda birçok insanın dengesi bozuluyor, şahsen benim de bozuluyor. Beklentim doğrultusunda karşıladığım halde böyle bir rakamı görünce hakikaten tedirgin oluyorum. Dolayısıyla insanlar sarsılıyorlar. Yani konuştuğumuz rakamlar basit şeyler değil, çok ciddi şeyler. Yani düşünün, 18 milyon insan hiç evlenmiyor. Eşi vefat etmiş, ayrılmış, boşanmış veya hiç evlenmemiş. Yani neden evlenmiyor? Bu sorunun cevabını oturup düşünmek gerekiyor. Keyfinden mi evlenmiyor bu insanlar veya evlenemiyor? Birçok genç işi yok. Evinde oturuyor, ev genci. 5,5 milyon ev genci var. Bu çocuklar neyle, nasıl evlenecek? Yani işi olmadan, aşı olmadan, evi olmadan, anadan babadan harçlık alarak nasıl evlenebilir bir insan ben bunu düşünüyorum. Yani dolayısıyla yaşadığımız şartlar çok kolay şartlar değil” diye konuştu.