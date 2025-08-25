Ekonomist Uzunoğlu '2021'de yaptığımız yanlışın bedelini hala ödüyoruz'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ve Merkez Bankası’nın uyguladığı politikaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ekonomist Uzunoğlu, ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirerek; “Durağan bırakmıştık. Aynı biçimde durağan olarak başladık. Özellikle Temmuz ayında ticaret erbabı aradığını bulamadı. Büyük ihtimal Ağustos’ta da görebildiğim kadarıyla ancak yüzde 20’ler, yüzde 30’lar civarında bir trendi yakalayabildik. Yılı açıkçası kaybettik. Böyle söyleyeyim ben. Ekonominin anlamı aslında insanların refah seviyesini yukarıya taşımaktır. Fakat bizde uygulanan politikalar ekonomi olarak insanların refahını yukarı değil de sanki bulunduğu noktadan daha çok gerisine çekme gibi bir mücadeleyle sonuçlandı. Ben haftayı başladığımız gibi durağan olarak devam edeceğini hayal ediyorum veya düşünüyorum. Aslında uygulanması gereken politikalar maalesef bugüne kadar uygulanmadı. Ve biz 2021’de yaptığımız yanlışın bedelini hala ödüyoruz. Yani son 4 yıldan beri o ‘NAS ekonomisi’ dediğimiz sanki ucube ekonominin sonuçları arasında yaşadığımız şeyler. İnsanlar huzursuz ve mutsuz. TÜİK verilerine göre de aylıkları ve gelirleri hesaplandığı için sürekli olarak bulundukları noktanın daha gerisine gidiyorlar. Veya patinaj yapıyorlar. Ben TÜİK’in verdiği rakamların başından beri söylüyorum. İnanılır olmadığının farkındayım. Fakat her şey TÜİK’e göre şekillendiği için insanların da fakirleştiğinin yine farkındayım. Umarım doğru adımlar atılmaya başlar. Eğer Türkiye gerçek anlamda hukuk ve adalet noktasında doğru adımlar atabilirse, özellikle ekonomi sağlık ve eğitimde çok başarılı olur. Ancak hukuk ve adalet noktasında, demokrasi noktasında doğru adımlar atamazsak, ekonomi her yönüyle maalesef bugünden çok daha kötü noktalara gelebilir. İçinde bulunduğumuz süreçte belki bir seçim olmayabilir ancak piyasa çok ısındı. Ben son birkaç haftadır belirtiyorum. Bu ayın sonundan ve Eylül'den çok huzursuzum. Türk parası aşırı değerli, Merkez Bankası reel efektif kuru benim hesapladığım rakamlar doğrultusunda en az yüzde 40, şu anda Doların daha pahalı olması gerekir. Dolayısıyla bu baskı ne kadar gider? Baskıyla her şeyin sanki iyi olduğunu iddia etmek de bana göre normal değil. Yani Doları göstererek baskı uygulayıp, bakın Türkiye'de döviz sakin, piyasaları sakinlemenin bir mantığı olmadığını düşünüyorum. Umarım gerçekçi uygulamalar başlar. Başta ekonomi olmak üzere eğitim ve sağlıkta daha doğru bir trend izleriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.