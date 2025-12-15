Ekonomist Uzunoğlu, “2026 yılı zor bir yıl olacak”

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Döviz piyasasında bir çıkış olmayacağını belirten Uzunoğlu, “Özellikle haftaya altında yükselişle başladık. Geçtiğimiz hafta sonu da altın zaten yükselişle kapanmıştı. Şu anda altının onsu 4.337 dolar civarında. Buradaki temel etken bana göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası değil. Yani faizlerin yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekilmesi bu yükselişin ana nedeni değil. Asıl temel faktör, Fed’in faizleri 0,25 puan düşürmesi. Bu dengeye göre yatırımcılar pozisyonlarını aldı ve yeniden altın ile gümüşe olan ilgilerini artırdı. Bir diğer açıdan da aylardır söylediğimiz gibi, dünya genelindeki merkez bankaları çok hızlı bir şekilde ellerindeki likit parayı altına çeviriyor. Bunun farkında olan bireysel yatırımcılar ve fonlar da paralarını altına yönlendirdi. Ben Türkiye’de dövizi değerlendirirken aylardır sonuç olarak ciddi bir artış olmayacağını belirtiyorum. Çapraz kurun 1,17’ye ulaşması nedeniyle euro değer kazanarak 50 liranın üzerine çıktı. Bunun dışında aksi veya farklı bir faktör yok. Döviz üzerindeki baskı aynı boyutta devam edecek ve dövizde bir çıkış olmayacak. Maalesef bunu özellikle belirtmek isterim” ifadelerinde bulundu.

2026 yılının ekonomi açısından zorlu geçeceğini de ifade eden Uzunoğlu, “Ancak şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Tahmin ediyorum bu çok özel bir açıklama olacak. 2026 yılının son çeyreğinde, Türkiye’de sandığın ucunun görünmesiyle birlikte geçici bir rahatlama yaşanacağını öngörüyorum. 2026 yılı tamamen “top çevirme” yılı olacak. 2027 yılında ise, eğer sabredebilirlerse; sabit ücretliler, yani emekliler, dul ve yetimler ile asgari ücretliler, o günkü şartlarda aldıkları aylığın en az bir kat fazlasını alacaklar. Bunun tek nedeni, önlerine sandığın gelecek olmasıdır. Siyasiler bunu seçimlerden önce ya iki parça hâlinde ya da tek parça hâlinde yapacaktır. 2027’de insanlar bu geçici rahatlığı yaşadıktan sonra, inşallah böyle olmaz ama benim şahsi kanaatim, çok ciddi bir devalüasyonla karşı karşıya kalabileceğimiz yönünde. Bu çok kötü bir senaryo; ancak deneyimlerim ve tecrübelerim bana bunun olabileceği hissiyatını veriyor. Bugün gelinen noktada, Eylül ayının başında bu öngörü gerçekleşmişti. Bugün itibarıyla, söylediğim gibi 4 bin 337 dolarlık bir altınla karşı karşıyayız. Gümüş de keza aynı artışı, hatta daha da fazlasını gerçekleştirdi.2026 yılı zor bir yıl olacak, bunu özellikle belirtmek isterim. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat açısından çok büyük değişiklikler yaşayamayacağız. Ancak eğer bunu başarabilirsek, 2027’de geçici bir rahatlama oluşacak. Ben bütün gücümle, insanların 2026 yılında ayakta kalabilmek için tüm güçlerini seferber etmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.