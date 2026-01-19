Ekonomist Uzunoğlu 'Altının düşmeyeceği kanaatini tekrarlamak istiyorum'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın piyasası ve ekonomi politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Altının haftaya yükselişle başladığını ifade eden Uzunoğlu; "İçinde bulunduğumuz hafta başı altın yine yükselerek başladı. Yüzde 1.57 prim yaptı içinde bulunduğumuz gün. Ons 4667 dolar an olarak. Çok büyük ihtimal ben bu trendin yukarı doğru devam edeceği kanaatini taşıyorum. Özellikle dünyada yaşanan şeyler artı Trump'ın durumu artı Çin'in elinde çok ciddi boyutta döviz rezervi var. Tutmuş olduğu 3 trilyon 357 milyar dolarlık rezerve sahip Çin. Çok büyük ihtimal önümüzdeki süreçte Çin elindeki bu parayı altına çevirerek değerlendirecek ve çok yine ciddi boyutta altında yukarı doğru ivme devam edecek. Dünyada en çok altın rezervine sahip olan ülke Amerika Birleşik Devletleri; elinde bulundurduğu altın toplamı 1 trilyon dolar. 1 trilyon dolar karşılığında 3 trilyon 357 milyar doları eğer düşünebilirseniz Çin'in altına yöneldiğinde altının nerelere kadar çıkabileceğini hayal edebilirsiniz veya düşünebilirsiniz. Artı tahvil miktarı olarak da Çin'in elinde çok ciddi tahvil var, Japonya'nın elinde çok ciddi Amerikan tahvili var. Ben tahmin ediyorum ki Çin'deki Amerikan tahvil toplamı Amerika'daki kendi tahvilinden çok daha fazla. Dolayısıyla Çin çok akıllı bir strateji uyguluyor; zamanı ve günü geldiğinde bankada bunu paraya çevirip altına yönlendiriyor. Bu sürecin devam edeceği kanaatini taşıyorum. Bir diğer açıdan da değerli izleyicilerim bizim gibi ekonomistlere acaba altın düşecek mi gibi bir soru sormamalarını arzu ederim. Nedeni şu: Trump faktörü oldukça, Çin faktörü oldukça, dünyada Merkez Bankaları ve hedge fonlar altına yöneldiği sürece ben altının düşmeyeceği kanaatini bir kez daha tekrarlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’nın toplantı sonrası faizleri düşüreceğini ifade eden Ekonomist Uzunoğlu; “İçinde bulunduğumuz hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın toplantısı var Para Kurulu'nun. Çok büyük ihtimal 150 baz puan civarında ben faizleri düşüreceğini düşünüyorum. Ancak bunun doğru olmadığını belirteyim. İçinde bulunduğumuz şartlarda tam aksi Merkez Bankası'nın faizleri çıkartması gerekir. Merkez Bankası her ne kadar faizleri düşürürse düşürsün kesinlikle piyasanın ve bankaların buna uymadığını görüyoruz. İçinde bulunduğumuz an itibarıyla altındaki ve gümüşteki anormal boyuttaki çıkışlar nedeniyle banka mevduatlarını bankalar ellerinde tutabilmek amacıyla hem mevduat faizlerini artırıyorlar, bir diğer taraftan da kredi faizlerini artırıyorlar. Bu noktanın da bilinmesini arzu ediyorum. Umarım içinde bulunduğumuz hafta, hafta sonuna doğru biraz daha rahatlar diye düşünüyorum ama maalesef ne dünyada ne Türkiye'de yaşanan şartlar piyasanın normalleşmeyeceğine aslında daha da gergin olacağına işaret ediyor” diye konuştu.