Ekonomist Uzunoğlu: 'Avrupa Birliği'nin kamu ihale yasası Türkiye'ye uygulanmalı'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisini değerlendirdi. Uzunoğlu: “Perşembe günü Merkez Bankası Para kurunun açıklamaları olacak. Çok büyük ihtimal 250 veya 300 baz puanlık bir iniş gerçekleşecek faizlerde. Fakat bunun bankalara yansıması nasıl olacak onu süreç içerisinde rahatlıkla görebileceğiz. Bir diğer açılan bu hafta Cuma günü, hafta sonu, Moody's'in ve Fitch'in toplantıları var. Türkiye ile ilgili çok büyük ihtimal Moody's, Amerika ile olan doğru iletişimimizden dolayı notumuzu yükseltecek. Fakat özde baktığımızda biz B1 seviyesinde şu anda bulunuyoruz Moody's'e göre. Kendi kategorimizde hangi ülkeler var diye baktığımda ben Fuji, Honduras, Tanzanya, Bangladesh bu tip ülkeler var. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz konum aslında düşündüğümüz kadar hoş değil. Bir diğer açıdan piyasalara döndüğümde bıçak kemiğe dayandı. İnsanların tahammül edebilme güçleri çok zorlaştı. Bana göre enflasyonu düşürebilmek için özellikle efektif talebi düşürmek lazım. Peki efektif talep ne demek? Özel tüketim, özel yatırım, kamu yatırımları, ihaleleri ve iç dış ticaret yani ithalat ihracatı. Özel tüketimi düşürebilme gibi bir şansa sahip değiliz. Çünkü şu anda yapılan anketlerde yaklaşık 12 ay sonra Türkiye'de enflasyonun halk yüzde 53 olacağına inanıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay sonra alacağı ürünü bugünden alma çaba ve gayreti içerisinde olduğu için özel tüketimi düşürebilme gibi bir şansa sahip olmadığımızın bilinmesini arzu ediyorum. İkinci olarak özel yatırım dedim. Özel yatırımları istesek de istemesek de dondurduk ve durdurduk. Çünkü faiz oranları çok ciddi yüksek ve insanlar artık içinde bulunduğumuz ortamda yatırım yapma aşk ve sevdalarını kaybettiler. Doğal olarak da özel tüketim devam ederken özel yatırımlar durdu. Üçüncü karem çok önemli benim açımdan. İhaleler, kamu ihaleleri ve kamu yatırımları. Bizim bugün uygulanan kamu ihalesi ve yatırımları kanunuyla veya yapısıyla sistemiyle bir yere varabilme şansımız yok. Avrupa ülkelerine ben dikkat ettim. 28 ülke, Avrupa Birliği'ne dair ülkeler tek bir yasa ve kanunu uyguluyorlar. Kamu ihale yasası diye bu yasaya göre ihale yapıyorlar. Hiçbir biçim ve şekilde torpil olmuyor, adam kayırımı olmuyor, rüşvet olmuyor ve malın maliyeti de eğer 1 liraysa 3 lira veya 5 lira, 7 liraya çıkmıyor. Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin uyguladıkları kamu ihale yasasının ben Türkiye'ye monta edilmesini ve Türkiye'de uygulanmasını arzu ediyorum. Çıkar çevreleri veya seçilmiş bir kısım şirketler gerçekleştiği anda diskalifiye olacaklar, olayın dışında kalacaklar. Ve kamunun alacağı noktasını da vereceği ihalelerde de çok ciddi menfaatler olacak ve gerçek anlamda bu işi becerebilecek insanlar en uygun fiyata yapabilmek için, gerçekleştirebilmek için yarışacaklar birbirleriyle. Bir diğer açıdan dördüncü madde olarak ithalat ve ihracat dengesine baktığımızda hala ithalatın arttığını, ihracatın azaldığını çıplak gözle görebiliyoruz. Aslında ihraç ettiğimiz ürünlerin çok önemli bir kısmını, yüzde 86'ını ithal ürünlerden elde ederek imal edip satıyoruz. Yani ara mal ve ham madde olarak biz alıyoruz. Dolayısıyla ithalat ihracat dengemizi hiçbir zaman normal seviyeye getiremiyoruz. Ben bir diğer açıdan da insanların alım gücünü ellerinden alarak enflasyonu düşürme çaba ve gayretinin doğru olmadığına inanıyorum. İnsanların yaşayabilecekleri gerçek, doğru ücreti takdir edip vermenin çok yararlı olduğunun bilincindeyim, farkındayım. En acı, en dramatik tarafı da içinde bulunduğumuz gün uygulanmakta olan, özellikle NAS ekonomisi sonrası başlayan ekonomik gidişatın böyle gitmeyeceğini, şu ana kadar yapılan uygulamaların tam tersini yaparak başarıya ulaşacağımızın bilinmesini arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.