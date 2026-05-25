Ekonomist Uzunoğlu, “CHP’deki mutlak butlan süreci piyasalara henüz yansımadı”



Ekonomist Ömer Uzunoğlu ülke gündemi ve altın ve döviz piyasası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Uzunoğlu, CHP’deki mutlak butlan kararının 9 günlük tatil dolayısıyla piyasalara henüz yansımadığını belirterek, “Haftaya geçtiğimiz günlerde piyasaya bomba gibi düşen butlan olayı ile başladık. Öyle tahmin ediyorum ki piyasaya üzerinde henüz bu olayın net olarak yansıması olmadı. Bu 9 günlük tatil çok büyük ihtimal olayın soğuması için kullanılmak istendi ve bu noktada başarılı olacağı kanaatini taşıyorum. Türkiye gerçek anlamda bugüne kadar yaşamadığı bir süreci ilk defa yaşayacak bu boyutta. Olayı mantıklı karşılamak lazım, mahkemenin kararına saygılı olmak lazım. Kesinlikle iktidar ya da muhalefetin kendi taraftarlarını soğukkanlı olmaya teşvik etmeleri ve herhangi bir olaya sebebiyet vermemek içinde gerekli tedbirleri almalarını öneriyorum. Olay çok basit bir olay değil aslında. Anayasanın belirttiğine göre Yüksek Seçim Kurulu’nun almış olduğu karar kesin karardır, Anayasa Mahkemesi dahi bunu değiştiremez. Fakat Türkiye’de YSK ya da Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararların tanınmadığını da görmüş olduk farklı açıdan baktığımızda. Ben özellikle CHP’de bundan sonra yaşanacaklar noktasında vatandaşların biraz daha dikkatli ve temkinli olmalarını rica ediyorum. Kılıçdaroğlu’nun oluşturacağı eski yönetimle beraber bundan sonra CHP ile ilgili bütün kararları alacaktır. Bu noktada Özgür Özel ve arkadaşları ile ilgili de büyük ihtimal tedbirli olarak kendi kurullarına sunacağı teklifler olacaktır. Tedbirli olarak sunulduğunda da Özgür Özel’in ve arkadaşlarının yeniden aday olmaları yeniden mümkün olmayacaktır. Bir başka açıdan kendileri hakkında açılan bazı davalar vardı. Özgür Özel ve bir takım Milletvekili arkadaşlarının Cumhurbaşkanı’na hakaretten veya onun dışındaki nedenlerden dolayı bununla ilgili mahkeme henüz net bir karar vermemiş, davalar devam ediyor. Bir başka tehlikede bu noktada var” dedi.

Uzunoğlu, piyasalardaki durumla ilgili olarak ise, “Geçtiğimiz hafta sonuna doğru özellikle otopark mafyası Trump’ın İran’la anlaşacağı yönünde yaptığı açıklamalar özellikle petrolün varili 100-110 dolardan 90 dolara doğru çekti. Altının onsu da içinde bulunduğumuz gün bizim piyasalarımız kapalı 9 gün. %1,9 ya da %1,42 gibi gidip geliyor rakam yani altını yükseltti. Gümüşteki yükseliş biraz daha agresif oldu. %3’lük bir yükseliş oldu. Bir diğer açıdan da ben üçüncü boyutu olarak Türkiye’deki şirketlerin bilançolarını inceledim. Büyük şirketler ilk 3 ayda açıkladıkları bilançolarda zarar açıkladılar. Somut örnek vereyim. Arçelik 2,2 milyar TL zarar açıkladı. Zorlu Holding 2,8 milyar TL zarar açıkladı. Sabancı geçen sene zarar açıklamıştı, ilk defa bu sene artıya döndü. İlk 3 ayda benim tahminim şu maalesef bunu söylemek istemesem de bu bir realite, Türkiye’de büyük şirketler, holdingler ellerindeki bir kısım firmaları ellerinden çıkararak dikine dönmeye çalışıyorlar veya yurt dışına gitmeye çalışıyorlar. Bu kendi ekonomimiz açısından çok zor bir durum. İlerde istihdam başta olmak üzere birçok sıkıntıyla baş başa kalacağımızın bugünden bilinmesini arzu ediyorum. Döviz fiyatları sakin, sanki cetvelle çizmişiz gibi neredeyse 3 senedir aynı trendde devam ediyor” şeklinde konuştu.