Ekonomist Uzunoğlu 'Çıkacak olan rakamın asgari ücretle çalışan insanları mutlu edebileceğini düşünmüyorum'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, ekonomi piyasaları, asgari ücret ve ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı dış politikaların altın piyasalarına olan etkisini değerlendirdi.

Ekonomist Uzunoğlu, altın piyasalarını değerlendirerek; “Altın hafta başına yüzde 1,5’luk primle başladı. Çok büyük ihtimal Trump’ın Venezuela ile olan gerilimi altına ve gümüşe yansıdı. Ben; Trump, Netanyahu ve Putin başta olduğu sürece dünyanın ve Orta Doğu’nun huzurlu olacağı kanaatini taşımıyorum. Trump’ın bu baskısı çok büyük ihtimal farklı boyutlarıyla farklı ülkeler üzerinde devam edecektir. Yaptığı şey çok doğru değil ama kendine göre doğru. Asıl olarak psikolojide çok güzel bir kural vardır: "Dünya delilerin yönettiği bir tımarhanedir." der. Gerçekten şu anda dünyayı yönetenlere baktığınızda psikolojideki bu kuralın reel olarak işlediğini çok rahatlıkla görebiliriz. İç konjonktüre döndüğümüzde, Türkiye’de ekonomide maalesef çok iyi şeyler olmuyor. Ben; ekonominin demokrasi olduğunu, ekonominin hukuk olduğunu, ekonominin adalet olduğunun farkındayım. Adalet, hukuk ve demokrasi temeline dayanmayan bir sistemin, bunun adı ekonomi de olabilir, ayakta durabilme şansı yok veya doğru işleyebilme şansı yok. Öncelikle biz hukuk, adalet ve demokrasi noktalarında çok doğru adımlar atmalıyız, güven vermeliyiz; daha sonra yapacağımız işlemleri bu temel üzerine oturtabilmeliyiz. Türkiye’nin görebildiğim kadarıyla kaynak problemi yok, kaynağımız var; fakat bizim problemimiz kaynakları yanlış yerlere yönlendirmemiz, yanlış yerlerde değerlendirmemiz. Dolayısıyla kaynakları doğru yerlere kanalize edemeyince, yanlış yere kanalize edince kaynak sıkıntısı problemi yaşamaya başlıyoruz” diye konuştu.

2026 yılı için belirlenecek olan yeni asgari ücrete de değinen Uzunoğlu; “Yine konjonktürel anlamda dikkat ettiğimizde, içinde bulunduğumuz haftada artık asgari ücretin netleşeceği, belki de açıklanacağı bir süreç olacak. Ben çıkacak olan rakamın şu anda asgari ücret veya o seviyede çalışan insanları çok mutlu edebileceği kanaatini taşımıyorum. Buradaki temel neden de maalesef geçen yıl yapıldığı gibi hedeflenen enflasyona göre belirlenecek olan rakamlar. Çok güdük kalacak; hatta 2025 yılında alım gücünün var olduğu seviyeyi bile belki yakalayabilme birçok insanın şansı maalesef olmayacak. Bu da sabit ücretle çalışanlar için çok ciddi bir sıkıntı oluşturacak. Yine şu açıdan değerlendirebiliriz olayı: Türkiye’deki varlığın yüzde 40’ı yüzde 1’ine ait. Yüzde 50’lik bölüm neredeyse yüzde 20’ye zor sahip olabiliyor. Böyle bir konjonktürde de insanların huzurlu ve mutlu olabilme şansları, akli boyutta düşündüğümüzde dahi mümkün değil. Ama her şeye rağmen gönül arzu ediyor ki gerçekten şu son birkaç yıldan beri yaşadığımız sıkıntıları geride bırakıp yapısal reformları gerçek anlamda devreye sokarak Türkiye’yi ve insanımızı çok daha iyi noktalara taşıma arzu ve isteğimizi tekrarlıyorum. Ben umarım içinde bulunduğumuz haftadaki artık yılın sonuna yaklaştık, hayırla ve huzurla geçer diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.