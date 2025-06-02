Ekonomist Uzunoğlu; "Döviz düşmeyecek, aksine yükselmeye devam edecek"

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyonda ve döviz kurlarında ciddi kırılmaların yaşanacağını belirten Uzunoğlu; “Öncelikle ben, önümüzdeki günlerde kutlanacak olan bayramın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir diğer açıdan, yarın inşallah Türkiye’de ayın 3’ü; enflasyon rakamları açıklanacak. Çok büyük ihtimalle yüzde 2,5 civarında ben bekliyorum, 2 de açıklanabilir. Fakat sonuç olarak geleceğimiz nokta veya geldiğimiz nokta, hedeflediğimizin çok daha dışında olacaktır. Bunun bugünden bilinmesini arzu ederim. Daha çok TÜİK değil de ben İstanbul Sanayi Odası’nın açıklamalarına değer veriyorum. Yüzde 46 civarında yıllık bir enflasyon rakamı açıklandı. Bu, benim gerçek düşünebildiğim veya gelecekte oluşacağına inandığım bir rakam. Dolayısıyla vatandaşların, daha çok TÜİK verileri değil de İstanbul Sanayi Odası verilerini göz önüne almalarını şimdiden arzu ederim veya dilerim. Çünkü yapılacak olan yatırımlar veya üretimler buna göre planlanmalı veya projelendirilmeli. Bir diğer açıdan, özellikle altın fiyatları Türkiye’deki jeopolitik risklerle paralel olarak yukarıya doğru çıkıyor. Bu doğaldır. 2 bin 620 dolardan yılbaşında altına başlamıştık. 3 bin 600 dolar benim hedefim, yıl sonunda. Hedefimi revize etmiyorum, aynı rakamda tutuyorum. Çok büyük ihtimalle 2025 yılı sonunda ons olarak 3 bin 600 dolarları rahatlıkla görebileceğiz. TÜİK parası karşılığını söylemek istemiyorum, çünkü insanlar belki ürkecekler rakamlarda. Bir diğer açıdan, ödediğimiz faizler çok ciddi rakamlar tutuyor. Özellikle geçen yıl 1 trilyonluk bir rakama faiz olarak ödedik. Bu sene 1 trilyon 950 milyar bütçede faize para ayırdık. Fakat yalnızca Nisan ayında 237 milyar faize para ayırmış olduk. Büyük ihtimalle yıllık 2 trilyonun üzerinde bu sene faiz ödeyeceğiz biz, rantçılara veya bağışlayın tefecilere. Geçen yıl bunun yarısını ödemiştik. Yani 1 trilyonluk bir rakamdı. Ancak bu süreçte bu rakam büyüyerek devam edecektir. Ve geleceğimiz nokta, büyük ihtimalle altından kalkılamayacak bir nokta olacaktır. Bir diğer açıdan da bankalarda bulunan döviz tevdiat hesaplarında ciddi boyutlarda artışlar oluyor. Bu, son 10–15 günden beri artarak devam eden bir trend. Dolayısıyla buradan çıkan mesaj da neredeyse Türkiye’de dövizin artık bundan sonra düşmeyeceğini, aksine yukarı doğru çıkacağını işaret ediyor. 195 milyar dolarlık bir döviz tevdiat hesabı toplam blok var Türkiye’de, yerli veya yabancılara ait. Büyük ihtimalle dövizdeki bu sakin gidiş devam edecek. Ancak patlama noktasına geldikten sonra belki bir devalüasyon yaşayacağız. Ama ben şimdiden bunları belirterek insanların dikkatlerini o noktaya çekmek istemiyorum. Fakat yaşanacak konusunda uyarıyım. Kesinlikle dövizde bir patlama maalesef yaşayacağız. Sonucu da bunun devalüasyon olacak. Umarım bu söylediklerimin olumsuzlukları itibarıyla gerçekleşme oranı çok daha az olur. Ama maalesef salim kafayla düşündüğümde yaşadığımız gerçeklerin bunlar olduğunu biliyorum. Sanayi de resesyona giriyor. Bunun da bilinmesinde yarar var” ifadelerini kullandı.