Ekonomist Uzunoğlu, dövizde ‘Trump’ faktörünü anlattı

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve gümüş piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altının haftaya yükselişle başladığını ifade eden Uzunoğlu; "Bugün Pazartesi özellikle altın, yüzde 1,57 artışla başladı. Temel neden Trump denilen faktör. Çünkü Trump'ın ne zaman ne yapacağını hiç kimse hesap edemiyor ve bilmiyor. Serseri bir mayın gibi nereye çarpacağı da belli değil. Özellikle Powell’a verdiği o ültimatom, sert ifade biçimi bugün piyasaları altın lehine ve gümüş lehine açtı. Fiyat olarak da altını 6.380'leri as fiyatı görüyordu; 4.457 dolar ons, içinde bulunduğumuz an itibarıyla. Ben bu trendin yukarı doğru devam edeceği kanaatini taşıyorum. Temel neden de 'Bana altın nasıl olur hocam?' diye soranlara gülümsüyorum, kızmıyorum. Trump'ın, Netanyahu'nun ve Putin'in olduğu bir dünyada lider olarak huzurun olmayacağını net olarak bilelim. Ve Trump o kadar dengesiz bir insan ki Kolombiya Devlet Başkanı'na sanki bir otopark kâhyası gibi, bağışlayın 'Arkana sahip ol, arkanı tut' diyecek kadar küçülebilen bir insan. Amerika gibi bir ülkeyi yöneten ve idare eden bir insanın bu kadar basit hale gelmesi dünya için çok üzücü aslında” diye konuştu.

2026 yılı hakkında değerlendirmelerde bulunan Uzunoğlu; “İç konjonktüre döndüğümüzde bizim gerçekten dünya dışında da problemlerimiz var. Siyasi boyutta çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Demin bir espri yaptım program anında; dedim ki 31 Aralık gecesi sabaha karşı Pollyanna'ya sordum, dedim ki 'Dünyada ve Türkiye'de acaba ekonomi nasıl olacak?' diye. Ki bu kadar iyimser birisi bile bana çok iyi şeyler söylemedi. Yani dünya gerçekten 2026'da huzursuz olacak, sıkıntılar yaşayacak, kaoslar yaşayacak. Bunların hepsine hazır olmamız lazım. Attığımız adıma çok dikkat edelim. Bugün Türkiye'deki gelirin tamamı neredeyse faizciye, tefeciye aktarılıyor. Bir diğer açıdan da yurt dışı adımlarımızı çok akıllı ve çok doğru atmalıyız. Çünkü Amerika, anladığım kadarıyla bir sonraki hamleyi nereye yapacağını net olarak söylemiyor. Şu anda İran'da yaşananlar çok ciddi sıkıntı oluşturacak. Büyük ihtimal Amerika bir nebze müdahale edecek İran'a ve onunla beraber ben dünyadaki dengenin yeni bir akış kazanacağını, yeni bir raya gireceğini hissediyorum. Yapacağımız yatırımlar, atacağımız adımlar ve harcamalarımız daha akıllı olmalı. Ben insanların, özellikle yapabilirlerse tasarrufa yönelmelerini, yatırım yapma noktasında da çok ihtiyatlı olmalarını özellikle öneriyorum. Haftayı da tahmin ediyorum yüksek açtık, yüksek kapatacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.