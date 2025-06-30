Ekonomist Uzunoğlu dövize yatırım yapacakları uyardı 'Beklentilerinin karşılığını alamazlar'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, KayseRadar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Ekonomi Sohbetleri’ programına katılarak moderatör Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, “Öncelikle altın takdir edersiniz ki bu yumuşama ile yani geçici ateşkesle beraber bir rahatlama yaşadı. Psikolojik oluyor ve insanlar çok gariptir; çıkış trendinde sürekli alırlar, borsada öyledir, düşmeye başladığında korkarlar ki acaba daha çok düşecek mi diye. En büyük yanlışı yaparlar ve satmaya başlarlar. Bu bir psikolojik panik ve insanın kendini kontrol edebilmesi, psikolojide çok özel bir yetenek ve yeti. Biz birey olarak Türk milleti, kendini kontrol etme noktasında son derece yetersiziz ve kalabalıkların uğultusu ile hareket ederiz, hep yanlış yaparız. Dolayısıyla ben şunu öneriyorum; bu ateşkes geçici. Zaten o panik yapanların altını satıldı ve alındı. Şu anda sabah yine baktığımızda Pazartesi itibariyle yüzde 0,50 yani yarım puanlık yukarı doğru altında bir çıkış var. Döviz bana göre maalesef Merkez Bankası kontrolü altında, hükümetin kontrolü altında. Doğal olarak ancak onların izin verdiği boyutta dövizde bir çıkış rakamı yaşayacağız. Dolayısıyla ben dövize yatırım yapacak vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum. Beklentilerinin karşılığını alamazlar ve alamayacaklardır. Ne zamana kadar? Allah korusun düşünmüyorum ama bir devalüasyon yaşayana kadar, döviz patlayana kadar veya iktidarla alakalı sıkıntılı bir süreç başlamadığı sürece ben dövize yatırımın yanlış olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Günümüzde altın ve faiz ki hiç önermediğim bir şey. Ancak veri elde etme noktasında gerçekten enflasyonun çok daha üzerinde rahatlıkla veri elde edilebilecek bir alan faizi alanı. Eğer bunu benimseyenler varsa çok rahatlıkla yatırabilirler. Ama dövizden de uzak durmalarını 1 yıldır söylüyorum” diye konuştu.