Ekonomist Uzunoğlu, “Dünyadan kopuk bir enflasyon yaşıyoruz”

Ekonomist Ömer Uzunoğlu geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verileriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Uzunoğlu, dünyadan kopuk bir enflasyon yaşadığımızı belirterek, “Geçtiğimiz hafta enflasyon rakamları açıklandı. Aylık 0,99 yıllık ise 32,11. Bu enflasyonun yüzde 30’un üzerinde olacaktır demektir. Türkiye’nin aslında bu handikabı aşabilmesi çok zor. Çünkü hane halkına enflasyon ne olacak diye sorulduğunda 12 aylık ortalamanın yüzde 55-60 olacağını söylüyor. Aynı soruyu ticaret erbabına sorduğumuzda yüzde 45 civarında bir rakam ifade ediyor. Dolayısıyla şunu anlıyoruz ki en iyimser durumda bile yüzde 30’un üzerinde olacak. Bu da çok ürpertici ve korkutucu bir şey. Dünyadan kopuk bir enflasyon yaşıyoruz. Bana göre enflasyonun iki temel nedeni bir güven diğeri de istikrar. Türkiye’deki konjonktürde bu ikisini de bulmak çok güç. Burada en büyük pay sahibi kamu. Kamunun ölçüsüzce harcamaları ve kamunun denetlenememesi. Enflasyonun da faizin de temel nedeni kamunun para ihtiyacı. Çünkü kamunun paraya ihtiyacı olduğu sürece devlet mecburen para topluyor, içerden dışardan faizle para alıyor. Bir diğer taraftan da kamunun harcamaları yüzünden enflasyon yükseliyor. Ben dibi gördüğümüz kanaatinde değilim maalesef. Karanlığı daha idrak edemedik, karanlığı daha yaşayabiliriz. En büyük tehlike de ekonomi olarak faiz üzerindeki dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Ben faiz üzerindeki dengenin sağlanamayacağının farkındayım ve bugünkü şartlarda Avrupa ya da Amerika’daki faiz oranlarıyla bizimki arasındaki uçurumu gördüğümüzde yatırım, üretim ve istihdam noktasında Türkiye’de hiçbir şeyin göründüğü kadar kolay olmadığını idrak edebiliriz diye düşünüyorum. Faizler konusunda ve enflasyonu çözmeden hiçbir şeye varamayız. Enflasyonu düşürmek için söylediğim gibi iki husus var. Bunun dışında bütçe açıklarını kapatmamız lazım. Yani sıfır bütçe açığı ile gitmemiz lazım ama konjektüre baktığımızda bütçeyi sıkabilecek yer o kadar az ki. 5.5 milyon memur var aylık alan. Bizim bu sene 2 trilyon 740 milyar TL faiz ödememiz var. Bir diğer taraftan da vergi afları var. Özellikle belli şirketlere ve kişilere uygulanan vergi afları var. Diğer taraftan zombi şirketlere aktarılan krediler var. Diğer taraftan verilen teşviklerin takip edilememesi var. Bu etkenleri üst üste koyduğumuz zaman maalesef zor olan bir ekonomi yöntemiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Bugüne kadar uygulanan ekonomi sisteminin tersinin uygulandığında ülkemizde her şeyin daha düzgün olacağı kanaatini taşıyorum. Umarım içerisinde bulunduğumuz hafta bu kadar zor olmaz ama maalesef bunun reel bir gerçek olduğunu bilelim” ifadelerini kullandı.