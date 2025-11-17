Ekonomist Uzunoğlu, 'Enflasyon değil kamuflasyon yaşıyoruz'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Ekonomi Sohbetleri’ programına katılarak moderatör Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Türkiye’de reel anlamda enflasyon rakamlarının açıklanmadığını, TÜİK’in rakamları gizlediğini ve insanların Türkiye’de enflasyon yokmuş gibi yaşadığını ifade ederek, “Türkiye'de reel anlamda enflasyon rakamı açıklanmıyor. Adeta kamufle edilen bir enflasyon rakamı var, gizlemeye çalışılan. Bu hangi oranda doğru? Bana göre hiç doğru değil. Ve kamu bir fantastik durum geliştirmiş. Bu da şu: Zam yaparak enflasyonu düşüreceğini iddia ediyor. Çok garibime gidiyor benim. Sanki kamu ürünlerine zam yaparak enflasyonu düşüreceğini iddia ediyor. Bu bana çok garip geliyor. O kadar enteresan ki TÜİK, kamunun bu tuhaflığını gizlemek için kamufle ediyor. Dolayısıyla ben diyorum ki, bu işin bir gizlemenin şekli var. Bizde bu şekil yok, kamufle ediliyor. Yani artık enflasyon değil de kamuflasyon yaşıyoruz biz. Kamufle edilen, saklanan. Yani enflasyonu resmen TÜİK gizliyor. Dolayısıyla kamuflasyon oluyor, enflasyondan çıkıyor.

Diğer taraftan baktığınızda, insanlar Türkiye'de sanki hiç enflasyon yokmuş gibi davranıyorlar. Her şey normalmiş gibi. Hiçbir şey normal değil. Hiçbir şey denginde değil. Hiçbir şey normal minvalinde değil. Bunu rahat hissediyoruz” şeklinde konuştu.

‘ENFLASLYON EYLEMLE DÜŞER’

Enflasyon rakamlarının eyleme geçilerek düşeceğini söyleyen Ekonomist Uzunoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Enflasyon bana göre raporlarla, temennilerle düşecek bir şey değil. Bana göre enflasyon eylemle düşer. Yani ortaya koyacağınız net veri, eylemle düşer. Bunu eyleme çevirmek zorundayız. Rapor açıklıyorlar, ben gülümsüyorum enflasyon rakamına. Her açıklandığında çok garibime gidiyor. Temenni ediliyor. Bana göre gerçek anlamda düşmesi için adım atılması lazım, bir kısım reformlar yapılması lazım.”