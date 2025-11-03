Ekonomist Uzunoğlu 'Enflasyondan daha çok bizi ilgilendiren konu gelir adaletsizliği'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Uzunoğlu, enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığı ifade ederek; “İçinde bulunduğumuz gün, enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre aylık 2.55, yıllık da 32.87 olarak açıkladılar. Ancak İstanbul Ticaret Odası'nda bugün rakamlar ortaya çıktı. 3.31 aylık ve yıllıkta yüzde 40'ın üzerine çıkarttı. Dolayısıyla TÜİK'in rakamlarına inanmak istese de insan maalesef inanma noktasında inanamaması geliyor. Dolayısıyla gerçekçi olmayan rakamlar olduğunu düşünüyoruz ve daha ciddi, daha doğru rakamlarla sunmasının hem ülke ekonomisi, hem de bu işe bel bağlayan, yani emekli, dul, yetim, sabit ücretle çalışan ve asgari ücretle çalışan insanların aylıklarında ona göre ayarlanması konusu var. Enflasyon konusu yalnızca fiyat olarak açıklandığında veya oran olarak, ticaret yapan erbabı ilgilendirmiyor. Onun dışındaki asıl problemin merkezi sabit ücretle çalışan insanlar. Yani onların yıllık artışları hangi oranda olacak? Dolayısıyla son 2 aya girdik şu anda. Büyük ihtimal Ocak ayında bu veriler baz alınarak aylık artışlarına gidilecek. Bu da bana göre TÜİK verilerine göre gerçekleştiğinde aslında vatandaşın bir, iki, üç, dört yıl önceki aldığı aylığın çok daha altında rakam almaya mahkum olması demektir veya demek olacaktır. Umarım bu konuda da yetkililer doğru ve yerinde adımlar atarlar.

“BURADAKİ TEMEL ETKEN GELİR ADALETSİZLİĞİ”

Ücret artışlarının beklenen enflasyon oranına göre değerlendirileceğini dile getiren Uzunoğlu, “Geçtiğimiz yıl takdir edersiniz ki beklenen enflasyon oranına göre değerlendirdiler ücret artışlarını. Bu yıl da aynısını tahmin ediyorum yapacaklar. Bunun doğru olmadığını bizler biliyoruz. Umarım kendileri de bunu hissediyor veya biliyorlardır. Bir diğer açıdan maalesef sabit gelirlinin, özellikle emekli, dul ve yetimlerin aylıkları, içinde bulunduğumuz an veya gün 28.000 lira fakirlik sınırı var. Neredeyse 11.000 lira altında emekli, dul ve yetimler para alıyorlar. Yani fakirlik sınırının 11.000 lira altında. Yine asgari ücretle çalışanlar 22.104 lira alanlar, ki değer olarak 16.800 liraya düştü, onların aldığı yılbaşına göre rakam. Yani 22.104 liradan baz alsak dahi yine bu insanlar da neredeyse 5.000 lira civarında fakirlik sınırının altında para alıyorlar. Dolayısıyla böyle bir konjonktürde insanların huzurlu ve mutlu olabilmeleri mümkün değil. Eğer çevrenize dikkat ederseniz gerek sabit ücretle çalışanlar, gerek işverenler, gerekse ailedeki kadınlar, hatta çocuklar dahi mutsuzlar. Buradaki temel etken gelir adaletsizliği. Yani enflasyondan daha çok bizi ilgilendiren konu gelir adaletsizliği ve hayat pahalılığı. Ben gelir adaletsizliği ve hayat pahalılığı konularının enflasyonun önünde olduğu kanaatini taşıyorum. Umarım bu noktada doğru ve yerinde adımlar atılır ve bu insanların da yüzü güler diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.