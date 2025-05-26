Ekonomist Uzunoğlu: 'Euro'nun değerlenebileceğini düşünüyorum'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ekonomist Uzunoğlu Doların değer kaybedeceğini belirtirken Euronun ise yükselişe geçeceğini ifade etti.

Uzunoğlu, “İçinde bulunduğumuz hafta yine jeopolitik risklerin yine yüksek enerji irtifa ettiği bir hafta yaşayacağız. Özellikle dünyada yaşanacak olan bir kısım özel şeyler tahmin ediyorum. Bu hafta şahitlik yapabiliriz. Amerika'nın yine başı çektiği, Donald Trump’ın var olduğu dengesizliklere artarak izleme zorunda kalacağız. Beni en çok mutlu eden şey İngiltere'nin özellikle Gazze'de duygu ve düşüncelerini net olarak ortaya koyması ve bir katliamın yaşandığını belirtmesi, İsrail’i bu konuda kınaması çok ümit verici bir şey oldu. Umarım ben dünyanın gerçeği görerek veya kabul ederek bundan sonra daha doğru adımlar atar. Türkiye'de biz sıkıntılıyız. Özellikle dünyada iktisadi boyutta ciddi sorunlar yaşanırken biz kendi içimizde kendi oluşturduğumuz siyaset ve kaos ile beraber bu olayı farklı boyutlarda yaşıyoruz. Merkez Bankası raporu açıklandı geçtiğimiz hafta. Ben anlayabildiğim kadarıyla Merkez Bankası yetkilileri içerisinde bulunduğumuz süreçte enflasyon rakamına revize edecekler. Orta vadeli puanda 17 buçuktu tahmin. Yılbaşında 21 ile başladık sonra 24'e revize ettiler, şu anda tahmin ediyorum 29’lara doğru taşıyacaklar. Ancak ben bunun da gerçek ve normal olmadığını biliyorum. Hasta ciddi boyutta kan kaybediyor. Biz hastayla uğraşmıyoruz yalnızca onun yaşamına devam edebilmesi için ilaç veriyoruz. Uyuşturucu veriyoruz. Yani problemin kendisiyle değil sonuçlarıyla uğraşıyoruz ve hiçbir zaman da bu mantıkla, bu anlayışla başarılı olamayacağız diye düşünüyorum. En büyük sıkıntı ve endişem bu. Döviz sağken özellikle Dolar üzerindeki baskı devam ediyor. Çapraz kurda önümüzdeki süreçte Doların daha da çok değer kaybedeceğini Amerika ve Trump'tan dolayı. Euro'nun değerlenebileceğini düşünüyorum. Euro’nun değerlenmesi Türk ihracatçıları açısından güzel bir olay. Çünkü biz Dolarla alıyoruz ve Euro ile satıyoruz. Ancak döviz üzerindeki baskının devam ettiği sürece ben ihracatçıların rahat bir nefes alabileceği kanaatini taşımıyorum” diye konuştu.

Altın piyasalarını da değerlendiren Uzunoğlu konuşmasında, “Altın 2 bin 620 Dolardan yılbaşında başlamıştık, açıkladım. Yıl sonu tahmini 3 bin 600 Dolar bunu yeniden belirtiyorum, geriye doğru çekmiyorum veya şu anda ileri doğru taşımıyorum. Muhtemelen o rakamı da geçer. İçinde bulunduğumuz gün 3 bin 320’lerde ONS olarak ve bu hafta muhtemelen altında yeniden yukarı doğru trendin biraz daha hızlanacağı kanaatini taşıyorum” ifadelerini kullandı.