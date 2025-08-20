Ekonomist Uzunoğlu 'Eylül ayından tedirginim. Türk parasının çok ısındığının farkındayım'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve para piyasaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Uzunoğlu, 4 milyon 800 bin gencin ne eğitim aldığını ne de istihdamda yer aldığını ifade ederek; “Haftaya sakin başladık. Geçtiğimiz hafta bıraktığımız değerlerin aynısını şuan yaşıyoruz. Çok durgun bir Temmuz ayı yaşadık. Ağustos biraz daha hareketli geldi ama yine de esnaf, gurbetçiden umduğunu bulamadı. Bir diğer açıdan TÜİK verilerini incelediğimde, şuanda Türkiye’de 4 milyon 800 bin gencin işsiz olduğunu ve okula gitmediğini gördüm. Bu 4 milyon 800 bin genç, ne okula gidiyor ne okulu bitirmiş çoğu ne de bir işte çalışıyor. Bunlara ev genci diyoruz. Psikolojide çok enteresan bir şey. Anne ve babadan harçlık alarak kafeye gidebilen, çay içebilen gençler. Ve bunların büyük bir kısmı bana göre sanal kumarla iç içeler, çaresizliklerinden ve bunalımlarından. TÜİK’e göre yüzde 26’lık bir rakamı da ifade ediyor. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Bu noktada siyasi erkin yapması gereken her türlü kolaylığı yapmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Hep söylüyorum hukuk ve adalet normal minvallerine oturduğunda, Türkiye’de ekonomi de, eğitim de, sağlık da normal minvalde hareket eder. Aksi halde bunları normal minvale çekebilmemizin bir şansı yok” diye konuştu.

İş dünyası ile alakalı da değerlendirmelerde bulunan Uzunoğlu, “Bir diğer açıdan iş dünyası iki temel sıkıntıyla boğuşuyor. Birincisi yüksek faiz, yüzde 75-80’lere varan maliyetle kredi kullanma şansı. Diğer açıdan da maliyetlerin gerçek açıdan çok ciddi boyutta artışı. Üreticiler ve ihracatçılar, Türkiye’de bir taraftan kur baskısı ile diğer taraftan da yüksek maliyetlerle mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Uluslararası arenada ihracatçıların bugünkü şartlarda, mücadele etme şansı bana göre sınırlı. Özellikle Avrupada böyle bir kriz yaşanırken hatta resesyonu hissederken biz Türkiye’de çok daha farklı ekonomi politikaları uygulamalıyız. Dışarıdan gelen yabancıları tek yön olarak neredeyse faize yönlendiriyoruz. Aslında yapılması gereken yatırım, üretim, istihdam ve ihracat bu da güvenle olur. İçinde bulunduğumuz durumda ekonominin iyi olmadığını ben söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.

Altın ve para piyasalarını değerlendiren Uzunoğlu, “Altın, haftaya başladığımız biçimde dediğim gibi 7 bin 290 liradan şuanda değer görüyor. Geçtiğimiz haftada aynıydı. Muhtemelen önümüzdeki haftada buna göre bir trend kaydedecektir. Fakat Eylül ayından tedirginim. Türk parasının çok ısındığının farkındayım. Oysa Merkez Bankası reel kuru üzerinde bana göre yüzde 40’lık bir baskı var. Umarım umduğumuz yanlış bir şey olmaz. Yoksa çok iyi değil durum” ifadelerini kullandı.