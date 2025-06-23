Ekonomist Uzunoğlu, 'Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimali yok'

Son günlerde gündeme gelen Hürmüz Boğazı hakkında bilgiler veren Ekonomist Ömer Uzunoğlu, “Özellikle Hürmüz Boğazında Amerika'nın gemilerinin olması İngiltere'nin gemilerinin olması bu harekete Amerikanın izin vermeyeceği yönünde. Hürmüz Boğazı Bara’dan, Hint Okyanusu'na kadar uzanan bir süreç öbür tarafta bakıyorsunuz kuzeyde İran güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve bunları birbirine bağlayan bir alan 161 kilometrelik dar noktası var orada açık denizden yakıt taşıyan tankerler bir kısım çetelerin veya ülkelerin tacizine uğrayabiliyor. Hürmüz boğazı kritik bir nokta ama her şeye rağmen Hürmüz Boğazı bir şekilde İran yok olsa dahi gemi trafiğine kapatılma şansı yok çünkü hayat orada yani her şeyin birbiriyle birleştiği noktada dolayısıyla bu akışı durdurabilecek tek güç bana göre Amerika yani kendi Arzu ve isteğiyle isterse bu boğazı durdurabilir. Amerika bugün oradaki akışın durmaması için görünüşte mücadele ediyor çok büyük ihtimalle İran böyle bir karar alamaz alsa dahi uygulama şansı yok. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması konusunda piyasaların veya dünyanın çok da karamsar olması kanaatinde değilim buranın trafiğe kapatılma şansı sıfır” ifadelerinde bulundu.