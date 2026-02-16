Ekonomist Uzunoğlu 'İhracatla para kazanamayacağımızı anladığımız için işi bedavacılığa vurduk'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın, gümüş ve para piyasalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ekonomist Uzunoğlu; “"Güne sakin başladı piyasalar. Özellikle altın ve döviz eksi değerlerde başladı fakat çok sınırlı eksi. Altındaki hareket genellikle üç ileri veya dört ileri, yarım veya bir geri adım; böyle gidiyor. Genel trend sorarsanız, genel trend yukarı. Gümüşte biraz sıkıntı var. Bana göre manipülasyondan spekülasyona doğru adım attı artık. Yani belli bir süre daha gümüşteki çalkantı devam edecek. Çünkü Ocak ayı sonuna kadar, ayın 28’ine kadar gümüşteki bir yıllık artış %345’ti. Dolayısıyla bu aşırı şişmeyi tolere etmek zorunda. Altında böyle bir şey yok; onda yüzde 100- yüzde 120 civarında bir artış oldu. Orada bir köpük olmadığının farkındayım ama gümüşe biraz dikkat etsinler. Bir diğer açıdan da ben borsa konusunda özellikle yatırımcıları uyarmaya çalışacağım. Dünyada neredeyse kan gövdeyi götürürken, Türkiye’de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olmazken ben borsada halay çekenlere hayret ediyorum. Büyük ihtimal belli bir grubu trene bindirip götürüyorlar fakat o trenden inme biraz acı olabilir. Dolayısıyla aklımızı başımıza alıp, gerçek anlamda Türk ekonomisinin nerede olduğunu inceleyerek, gerçekten sahip olduğumuz o hisselere ait olan firmaların veya kuruluşların, fabrikaların ihracat noktasındaki, ithalat noktasındaki durumlarını irdeleyerek adım atarsak hata yapmayacağımızı düşünüyorum. Ama içinde bulunduğumuz son 2 yılda bir gerçek var ki; biz artık ülke olarak da millet olarak da yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla para kazanamayacağımızı anladığımız için bu sefer işi bedavacılığa vurduk. Yani ya faizle ya altınla ya gümüşle veya değerli madenlerle ya da kumarla para kazanmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz yol yanlış. Umarım bu konuda hükümet ciddi adımlar atar, reformist dediğimiz programları devreye sokar ve yeniden yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekonomisine döneriz. Aksi hâlde ayakta durabilme şansımız yok” diye konuştu.

OECD verilerine göre Türkiye’de artış gösteren ‘kira artış oranı’ ve ‘enflasyon’ rakamlarını değerlendiren Uzunoğlu; “Son 10 yılda OECD ülkeleri arasında kira artışı yüzde 49, 10 yıllık süreçte; bizde yüzde 1457. Yine OECD ülkeleri arasında son 10 yılda enflasyon ortalama yüzde 45, 10 yılın ortalaması; bizde yüzde 713. Dolayısıyla şöyle baktığımızda dünyadan ne kadar koptuğumuzu, nasıl soyutlandığımızı çok daha net görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.