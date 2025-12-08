Ekonomist Uzunoğlu; “Kamunun harcamalarına, finansör olmaya çalışıyoruz, bütün gelirimiz oraya gidiyor”

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, açıklanan enflasyon rakamları hakkında eleştirilerde bulunarak altın ve döviz piyasalarını değerlendirdi.

Altında yükseliş yaşanacağını ifade eden Uzunoğlu, “Haftaya döviz ve altını değerlendirerek başlarsak, döviz sabit başladı yine. Altın 0.46 artışla başladı. Çok büyük ihtimal bu hafta altında yeniden yukarı doğru süreç devam edecek. Ancak döviz her zaman söylediğim gibi, en azından bu yıl sonuna kadar sabit, ekonomi yönetiminin kontrolünde varlığını devam ettirecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamları benim çok ilgimi çekti. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yaklaşık yüzde 56'ların üzerinde bir rakam açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sağ olsun, bize büyük bir sürpriz yaptı. Yüzde 31.7'yi ve aylık yüzde 0.87'yi açıkladı. Yine benim en çok hoşuma giden verilerden birisi gıda enflasyonu oldu. TÜİK verilerine göre Türkiye'de gıda artmadı, aksine fiyatlarda iyileşme oldu ve eksi değer ortaya koydu. Bu değeri duyup da gülmemek elde değil. Bir taraftan siz mazota aylık yüzde 4-4.5 artış yapın, diğer tarafında enerji fiyatları artsın, girdiler artsın ama gıda fiyatları eksi olarak görünsün. Bu çok ilgimi çekti gerçekten. Ben TÜİK'e böyle soğuk ve zor bir süreçte bizi güldürdüğü için teşekkür ediyorum, Allah da onları güldürsün. Türkiye'de uygulanan politika ekonomi politikası değil. Ben iktisat okudum. Türkiye'de uygulanan politika optimizasyon demektir iktisat, yani insan demektir optimizasyon. Dolayısıyla optimizasyon politikası uygulansa, yani ekonomi politikasının içerisinde insan olsa ben doğru politika uygulanıyor diyeceğim. Ama bizde uygulanan politika maalesef rant politikası, yani para politikası, kazanma politikası. Bu maksimizasyondur, kârdır. Temelde kâr demektir iktisat dilinde. Uyguladığımız politika maalesef rantçıya parayı daha çok kazandırabilmek.” diye konuştu.

Tarıma ayrılan bütçeyi eleştiren Uzunoğlu, “Bu yıl 2026 bütçesinden tefecilere, yani rantçılara 2.741 trilyon lira para ayırdık. Bütçe açığımız da 2.7 trilyon lira. İşin en garip tarafı, bizim tarıma ayırdığımız para, süreç olarak 2026'da 126 milyar lira, yani 130 milyar lira olacak. Gerçekten şu iki rakam arasındaki, yani faize ödenecek para ile tarıma ayrılan para arasındaki eğer oranı çok iyi hesap edebilirsek, düşünürsek Türkiye'nin nasıl bir politika izlediğini, ben ekonomi politikası diyemiyorum rahatlıkla çıplak gözle görebiliriz. Bir daha söylüyorum: İçinde insan olmayan bir ekonomi politikası olamaz. Yani dolayısıyla maksimizasyon olur, yani uygulanan politika kâr politikasıdır. Yani daha açık ifadeyle, faize, tefecilere para yetiştirme politikasıdır ve biz bütün gücümüzle maalesef sisteme para temin etmeye çalışıyoruz. Yani kamunun harcamalarına, devletin harcamalarına finansör olmaya çalışıyoruz, bütün gelirimiz bizim oraya gidiyor” ifadelerine yer verdi.

Asgari ücrete de değinen Uzunoğlu, “Yine asgari ücretle ilgili görüşmeler bugün takdir edersiniz başlayacak. Çok büyük ihtimal, gelecek yani beklenen enflasyona göre eğer bir rakam belirlenecekse, 2026'da yüzde 16 olarak belirlendi. Fakat biz son 5 yılda hiçbir zaman beklenen enflasyon rakamını bulamadık. Örnek verecek olursam: 2021 yılında yüzde 9 enflasyon bekliyorduk, yüzde 36 çıktı (4 katı). 2022 yılında yüzde 24'ler gibi rakam bekliyorduk, yüzde 64'ü bulduk. 2024 yılında yüzde 33 bekliyorduk, yüzde 44 çıktı. Ve bu sene yüzde 15 bekliyorduk Sayın Bakan Temmuz 2023'te açıklamıştı 2026 enflasyonu yüzde 15 olacak diye, yüzde 30'un üzerinde bulduk. Dolayısıyla yüzde 100'lük bir artışla ulaşabildik rakama. Biz hiçbir zaman son 5 yıldır hedeflediğimiz enflasyon rakamına ulaşamadık. Dolayısıyla enflasyon rakamı yüzde 16 olarak belirlendiğine göre, eğer siz asgari ücret veya diğer ücretleri buna göre artıracak olursanız, bu insanların aç olması anlamını taşıyacaktır. Bugün açlık sınırı, içinde bulunduğumuz gün, 29.000 lira. Diğer taraftan yoksulluk sınırı 98.000 lira ve dört kişilik, beş kişilik yaşam standardı bir ailenin son 1 yılda yüzde 42.20 artarak yüzde 104.000 liraya çıkmıştır. Böyle bir şablonda asgari ücretin bana göre yüzde 50'nin altında artırılması çalışanlar için büyük bir azap olacaktır. Dolayısıyla her ne pahasına olursa olsun, en az, kim ne derse desin, yüzde 50 artırmak lazım. Ben de bir işverenim, çok rahatlıkla bu artışı sağlamazsak insanları aç bırakacağız. Umarım ben bu söylediklerimizi göz önüne alarak hükümet gerekli doğru adımları yer ve zamanı geldiğinde atar diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.