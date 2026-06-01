Ekonomist Uzunoğlu 'Kredi noktasında çok ciddi sıkıntılar var'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, para piyasaları ve ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haziran ayında enflasyon verilerinin açıklanacağını ve buna dair tahminlerini belirten Ekonomist Uzunoğlu, “Yeni bir aya başladık. Ben içinde bulunacağımız ayın, özellikle ekonomi boyutuyla çok rahat geçemeyeceği kanaatini taşıyorum. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Dolayısıyla temel olarak demokrasi, hukuk ve adaleti zemine oturtmadan, yani onu temel yapmadan üzerine yapabileceğimiz her türlü yatırım veya bina, sonuç olarak arzu ettiğimiz hedefe bizi taşımayacaktır, bunu bilelim. İki gün sonra enflasyon rakamları açıklanacak Türkiye'de, ayın 3'ünde. Ben aylık olarak TÜFE'nin 1.7 ile 2 civarında gelebileceğini, yıllık enflasyonun da yüzde 32 buçuk gibi veya 32 gibi bir rakamı ihtiva edeceğini hissediyorum veya düşünüyorum. Sonuç olarak da biz yılı, hedeflenen rakam her ne kadar yüzde 16 olsa da, daha sonra 24'le revize edildi, üst tavan yüzde 26 dendi ama, 30'un üzerinde olabileceği kanaatini bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Dolayısıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat açısından şu anda sahip olduğumuz alanın ve imkanların çok da dünya gerçekleriyle çakışmadığının da farkındayım. Kredi noktasında çok ciddi sıkıntılar var. Mayıs ayının son haftasında bankalara gelen bir uyarıyla kredilerin biraz daha sıkıştırılacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla en büyük problem, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı da, İTO'da, ASO'da, bütün birçok ilin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlarının açıkladığı gibi krediye ulaşma çok zorlaştı. Böyle bir ortamda, böyle bir konjonktürde yüzde 50'lerle veya 60'lara yakın rakamlarla kredi kullanarak, yüzde 30 enflasyon olan bir ülkede mal üretip satmanın ben akla yatkın olmayacağını biliyorum ve bunun da farkındayım. Umarım birçok insan da bunun farkına varır” ifadelerini kullandı.

Altın piyasası ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Uzunoğlu; “Altın fiyatları, özellikle haftanın son günü, yani cumartesi günü yaşanan İran ve Amerika arasındaki gerginlikle, yine İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmalarla beraber yönünü, az da olsa geriye doğru çevirdi altının onsu. Petrolün varili yeniden son iki günden beri prim yapmaya başladı. Savaş sona erene kadar veya net bir anlaşma yapılana kadar altın fiyatlarının ben volatilitesi yüksek olarak devam edeceğini, yani aşağı yukarı ama belli bir trendi koruyacağını, yine petrol fiyatlarının da 110 dolarlar veya biraz daha üzerinde olabileceğini ama anlaşmayla beraber petrol fiyatlarının yeniden 80 dolarlara, altının onsunun da ilk etapta 5.000 dolara ulaşabileceğini bir kez daha tekrarlamış olayım kanaat olarak. Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyeleri değildir, benim düşüncelerimdir. Umarım içinde bulunduğumuz hafta ve ay, geride bıraktığımız hafta ve aylardan çok daha iyi olur diye temennide bulunuyorum” açıklamasını yaptı.