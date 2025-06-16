Ekonomist Uzunoğlu 'Ons altın 3 bin 600 Doların üzerine çıkabilir'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, güncel altın ve döviz piyasasını değerlendirdi. İran ve İsrail arasındaki gerilimden Türkiye’nin de etkileneceğini belirten Uzunoğlu, “Özellikle dünyada artık farklı bir kulvar yaşanacak ve Suriye'deki cehennem kapıları açıldı. Çok büyük ihtimal bu ateşten Türkiye'de etkilenecek ve hiçbir şey bugünden daha öncesi gibi olmayacak. Maalesef çok daha kötü olacak. Orta Doğu konusunda bir asırlık bir proje şu anda Büyük Ortadoğu Projesi uygulanıyor. Bu iş merhale merhale gerçekleştiriliyor. İsrail’in yaptığı bir teröristlik, Amerika'nın yaptığı teröristlik. Fakat güç ve para kimin elindeyse, akıl kimle beraber ise ilim ve bilim kimle beraber ise kazanan o oluyor. Bunu baştan bilelim. Ben özellikle İsrail'in bu boyutta başarılı olmasının temel nedeninin islam ülkeleri diyen nitelenen ülkelerin yöneticilerinin ruhlarını, vicdanlarını, akıllarını sattıklarını yorumluyorum. Yani bu ülkeyi yöneten insanlar, kulelerde oturuyorlar, mukavva tahta kulelerde üfürseniz yıkılacak fakat dışarıdan gelen insanlar onları çok büyük olarak görüyorlar. Bunların alayı maalesef uşağı olmuşlar batının. Dolayısıyla bunlar kendi içlerinde halklarıyla savaşırken, mücadele ederken İsrail'in bu noktada böyle bir harekata girişmemesi mümkün değildi. Biz bir kere aklımızı, başımıza alalım. Öncelikle bu islam ülkesi diye nitelenen ülkelerin yöneticilerinin yok edilmesine bakalım. Bunların paraları, bunların bütün gelirleri Amerika'da. Amerika kendi istediği kadar bunlara bütçe ayırıyor ve kendi paralarını harcatıyor. Yani bugün Suudi Arabistan, Katar’dan tutun Ürdün, Irak, Suriye tamamının geliri Amerikan bankalarında ve izinle bunun arasında para harcıyorlar. Bunu çok açık ifade etmekte fayda var. En büyük endişemiz ve korkumuz da İsrail, Ortadoğu'nun tamamını alacağım diyor. Ben İran yönetiminin şu saatten sonra yapabileceği maalesef çok şey olmadığını düşünüyorum. Evet füze atabilir, bomba atabilir ama bugün daha İsrail'in elinde kullanmadığı 80 tane nükleer başlıklı füze var. Eğer istesin bunları atmaya kalksın dünyayı cehenneme çevirir. Bunu net olarak bilelim. Bilmiyorum islam ülkesinde kaç tane nükleer başlıklı füze var. Bunu da gerçekten merak ediyorum var” diye konuştu.

Güncel altın ve dövizi de değerlendiren Uzunoğlu, ”Altın bu konjonktürde tahmin edileceği gibi yukarı doğru trend izlemeye başladı. Yılbaşında ben 2 bin 620 Dolardan Altının Onsu başladığında, yıl sonu hedefim 3 bin 600 Dolar olduğunu belirtmiştim. Bunu revize ediyorum, kabul ediyorum. Zaten 3 bin 450 olarak gün içinde geldik. Ama büyük ihtimal korkarım bunun da üzerine çıkabilir. Bir diğer açıdan da dövizi hala kontrol altında tutuyoruz. Dövizdeki bir patlamanın da ekonomimiz için hiç hayırlı olmayacağı kanaatini taşıyorum. Sanayi üretiminin hızla düştüğünün farkında olalım ve 8 bin civarında fabrikanın satılık olduğunu bilelim. Bu fabrikalardan elde edilecek olan gelirin öncelikle ve özellikle faize yönlendirileceğinin farkında olalım. Böyle bir konjonktürde de Türkiye'de yatırım yapmanın çok kolay olmadığını biliyorum” ifadelerini kullandı.