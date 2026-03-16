Ekonomist Uzunoğlu, 'Petrol ve altında asıl artış bundan sonra yaşanacak'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, İran, ABD-İsrail savaşında Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzunoğlu, hükümetin tarafsızlık politikasını doğru bulduğunu belirterek, “Tüm değerlerin ayaklar altına alındığı bir süreç yaşıyoruz. Görebildiğimiz kadarıyla ahlaki, vicdani ve hukuki hiçbir değer maalesef bugünkü dünyada hiçbir anlam ifade etmiyor. Böyle bir konjonktürde gerçek anlamda bir devlet aklına, gerçek anlamda bir siyasi akla ihtiyacımız var. Bu bağlamda da iç cephemizi, iç duvarlarımızı güçlendirmek zorundayız. İç duvarlarımızı, iç cephelerimizi güçlendirmek derken. Birincisi, demokrasinin tüm kurum ve kurallarını doğru bir biçimde uygulayabilmeliyiz. İki, hukukun üstünlüğünü gerçek anlamda dizayn edebilmeliyiz. Üç, insan hak ve özgürlüklerine saygı duymalıyız ve bütün vatandaşlara eşit olarak uygulayabilmeliyiz. Dördüncü olarak da toplum katmanları arasında fay oluşturmadan kucaklaşmalarını ve birleşmelerini sağlamak zorundayız. Böylesine sıcak bir gündemin olduğu, böylesine ahlaksızca ve edepsizce savaşın var olduğu dünyada Türkiye’nin dimdik ayakta durabilmesi çok önemli. Şu açıdan da önemli hem kendisi hem de çevremizdeki coğrafyada bulunan diğer ülkelerin var olabilmeleri için Türkiye’nin mutlaka dik bir biçimde ayakta durması önemlidir. Hükümetin uygulamakta olduğu ya da uygulamış olduğu politika, doğru bir politika. Tarafsız kalmak çok güzel bir şey. Ancak yeri ve zamanı geldiğinde de masaya yumruğumuzu vurabilmemiz yine en az bugünkü duruşumuz kadar önemli. Ben bu işi rahatlıkla başarabileceğimiz kanaatini taşıyorum” ifadelerini kullandı.

Uzunoğlu, altın ve petrol fiyatlarındaki asıl artışın bundan sonra yaşanacağına da dikkat çekerek, “Savaşın sonunda çıkabilecek faturalar beni ürpertiyor. Petrol fiyatlarındaki her on puanlık çıkış bizi 2,6 milyarlık bir riskle karşı karşıya bırakıyor. Dolayısıyla ekonomimiz açısından savaşın daha çok devam edebilmesi ciddi bir risktir. İkinci olarak göç konusunda ülkemize bir akış olmadı. Bundan sonra ne olabileceğini bugünden itibaren hayal edebilmek çok kolay değil. Bir diğer açıdan enflasyonla çok ciddi sıçramalarla karşı karşıya kalacağız. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın tıkanmasıyla beraber gübre ya da diğer ürünlerde fiyat artışları olacak. Bu tarım ve hayvancılığı etkileyecek. Ben içerisinde bulunduğumuz durumu da göz önüne aldığımda hükümetin orta vadeli programın gözden geçirip yeniden dizayn etmesinin doğru olacağı kanaatini taşıyorum. Çünkü, şu anda orta vadeli programda ortaya konan rakamların hiçbir anlamı kalmadı. Altına gelirsek, altında çok hafif bir çekilme hissettik geçen hafta. Buradaki temel etken şu, insanlar belki bunun farkında değil ama özellikle kaldıraçlı işlem yapanlar, vadeli işlem yapanlar, bunların iş yaptıkları kurum ve kuruluşlar pozisyonlarını yenilemelerini arzu etti. Bu ne demek? Risk arttıkça teminat oranının artması lazım. Dolayısıyla teminatı artırabilmek için emtia, altın ve petrol piyasasında işlem yapan insanlar teminatlarını artırabilmek için altın ve gümüş sattılar. Dolayısıyla altın ve gümüş mecburen teminat karşılığı satıldığı için bir gevşeme oldu. Ben petrolde ve altında asıl artışın bundan sonra olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.