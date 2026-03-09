Ekonomist Uzunoğlu 'Savaş eğer sürerse, varil başına petrol fiyatı 150 doların üzerine çıkacak'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, İran ve İsrail arasında tırmanan gerilim ve bunun ekonomi üzerine yansıyan olumsuz etkilerini değerlendirdi.

Ekonomist Uzunoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “İçinde bulunduğumuz hafta sıcak savaşın soğuk yüzüyle karşı karşıyayız. Aslında yaşanmakta olan günümüzdeki bu savaş, Amerika'nın veya Trump'ın değil, İsrail'in ve Yahudi zihniyetinin savaşı; yani siyonizmin savaşı. Asıl ekonomi üzerindeki etkileri bundan sonra daha net olarak ifade edilecek veya görülecek. Ben Körfez ülkelerinin, Umman ve Suudi Arabistan dışında, savaş sonrasında artık kalamayacaklarını, ayakta duramayacaklarını düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz gün Dubai, dünyanın en zengin ülkelerinden birisi; belki birçok insanın rüyası. Bu ülkedeki zengin insanlar kişi başı 2 milyon dolar vererek özel uçaklarla yurt dışına kaçmaya başladılar. Bir diğer açıdan da bu coğrafya üzerindeki turizm bu tarihten sonra yok olacaktır ticaret babında. Körfez ülkeleri tarihten neredeyse silinecek noktaya gelecekler; şeyhler, krallar ve sultanlar artık olmayacaklar. Böyle bir dünyayla karşı karşıya olacağız. Hürmüz olayı çok hassas. Şu anda İran Hürmüz'ü ağır silahlarla değil, dronlarla kontrol ediyor. Binin üzerinde gemi bekliyor bu sabahki habere göre, Hürmüz Boğazı'nda. Dolayısıyla bunların çoğunluğu gaz, akaryakıt ve gübre; ayrıca emtia taşıyan gemiler. Emtia fiyatları çok pahalanıyor dünyada. Yine nakliye fiyatlarının %700 arttığı belirtildi cumartesi itibarıyla. Ki bu çok ciddi bir risk getirecek dünyaya. İçinde bulunduğumuz gün petrol 106-110 dolarlar civarında gidip geliyor. Çok büyük ihtimal bu savaş eğer bir ay sürerse, benim kanaatim 150 doların üzerinde bir varil başı fiyatla karşı karşıya kalacağız. Aslında şu anda en çok etkilenen dünya ekonomisi olacak, dünya ekonomileri olacak. Bu da dünya için çok iyi olmayacak. Ulaşım çok ciddi sıkıntı olacak, ürün tedariki çok ciddi sıkıntı olacak ve gıda ürünlerinde büyük patlamalar yaşayacağız. Ben enflasyonun yalnız Türkiye değil, bütün dünyada içinde bulunduğumuz gün ve şartlarda artacağı yönünde bir duyguya veya düşünceye sahibim" ifadelerini kullandı.