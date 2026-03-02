Ekonomist Uzunoğlu, 'Trump'a şu anda halkın yüzde 56'sının karşı olduğu belirtiliyor'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu güncel altın ve döviz piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Uzunoğlu, Amerika içinde sıkıntılar da olduğunu belirterek, “Amerika içinde de çok ciddi sıkıntılar var, özellikle kendi içindeki milletvekillerinde dahi bu olaya savaş olayına karşı reaksiyonlar var. Halkta da belli bir başkaldırma var. Şu anda yüzde 56 civarında halkın karşı olduğu belirtiliyor Trump’a. Bu aslında çok normal bir şey değil. Dünyadaki bu gidişatın bugünden sonra da devam edebileceğini içinde bulunduğumuz tehlike çemberinin genişleyeceğini hatta belki garip olacak ama bizim de bu çemberin içine alınmaya çalışılacağımızı bugünden bilmemizi ve buna göre projeler üretmemizin önemini hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

Uzunoğlu, "Piyasalar petrol ve altın olarak yüksek açtı. Biz Cuma günü kapattığımızda küçük altın 12 bin 250 liraydı, ben sabah 9.30’da stüdyoya gelirken 13 bin 550 lirayla geldim. Yani bin 300 liralık bir artışla geldim. Çok büyük ihtimal içinde bulunduğumuz gün bir dengeleme olacak gerek petrolde gerek altında ama ilerleyen günlerde bu savaş devam ettiği sürece, özellikle Hürmüz Boğazı bu konumunu korudukça emtia fiyatlarında yukarı doğru trendin devam edeceğini, bir diğer tehlikenin de gıda ürünlerinde; Oradaki nakliye durduğu anda özellikle gıda ürünlerindeki fiyat artışının yukarı doğru olacağının bilinmesini arzu ediyorum. Faiz çıkartmamız gerekiyor. Eğer hala faiz indirmeye devam edersek nas ekonomisinin bir benzerini kendi ülkemize yeniden yaşatmaya mahkum kılarız. Umarım yetkililer bu konuda akıllarını başlarına alırlar. Ellerinde altın olan atmasın, yoksa para ile duruyorlarsa trend yukarı doğru devam ediyor belki ama soğukkanlı olmalarını, fiyat sabitlenene kadar belli bir trend kazanana kadar altına veya benzeri emtialara girmemelerini öneriyorum" şeklinde konuştu.