Ekonomist Uzunoğlu, 'TÜİK ile vatandaş arasına bir duvar oluştu'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Ekonomi Sohbetleri’ programına katılarak moderatör Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Uzunoğlu, TÜİK rakamlarının gerçeği yansıtmama durumu olduğunu söyleyerek, “Geçtiğimiz hafta enflasyon rakamları aylık 1.37, yıllık 35.5 olarak açıklandı. Rakamlar TÜİK açısından doğru olabilir ama gerçeğin bu olmadığını hepimiz biliyoruz. Doğru ile gerçeği ayırt edebilmek çok önemlidir. Söylenen rakamlar TÜİK’e göre doğru, buna inanarak hareket edersek yanılırız çünkü gerçek bununla çok farklı. Bu rakam teknik olarak TÜİK’e göre doğru ama gerçeği yansıtıyor mu? Bu çok önemli. Son 1.5 yıldan beri TÜİK verileri paylaşmaması nedeniyle hesaplama yapamıyorum. TÜİK ile vatandaş arasında bir duvar oluştu. Gerçekçi rakamlar açıklanarak bu duvarın yıkılmasında yanayım” diye konuştu.