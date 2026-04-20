Ekonomist Uzunoğlu: 'Türk ekonomisi bütün gelirini tefecilere aktarıyor'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, Türk ekonomisinin bütün gelirini tefecilere aktarmak durumunda kaldığını belirterek, "Dünyanın beklediği şey uzlaşma. Sürekli Hürmüz’ün açılıp kapanması, karşılıklı tehditler; dolar, petrol ve altın ters köşe bir şekilde birbirine tezat hareket etmeye başladı. Türkiye’nin problemi dışarıya göre daha ciddi. Son 10 yıldan beri ekonomi yönetimi her şeyin en iyi olacağını belirtse de durum daha kötüye gidiyor. 12 trilyon 650 milyar lira yıllık verginin toplandığı bir ülkede açlık ve sefaletten bahsetmek biraz absürt. Bir insan 147 bin lira vergi ödüyor. Parayı doğru yerde değerlendiremediğimiz veya belli noktalara aktardığımız için insanlarımız zor günler geçiriyor. Ayın 22’sinde Para Politikası Kurulu toplantısı var. Benim gibi düşünenler açısından faizlerin yukarı çıkması gerekmektedir. En az 300 baz puanlık bir artış bekliyorum; ancak bunu es geçerlerse bedeli yine ağır olacaktır. Dövizi patlatırsak ekonomimizin bunun altından kalkabilme durumu yok. İş Bankası Genel Müdürü'nün uyarılarını göz önünde bulundurmak çok önemli" şeklinde konuştu.