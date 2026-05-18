Ekonomist Uzunoğlu; “Türkiye'de ciddi boyutta sanayide daralma var”

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasası, Türkiye’nin ekonomi gündemi ve sanayi üretimi gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Altında ve dövizin haftaya sakin başladığını belirten Ekonomist Uzunoğlu, “Haftaya çok rahat başlayamadık. Altın ve dövizde durağan bir durum var. Onun dışında Türkiye'de ciddi bir enflasyon, ciddi bir pahalılık ve bu paralelde de gerçek anlamda boğulum noktası var bütün insanlar için geçerli bu yalnız bir grup değil. Öyle tahmin ediyorum ki ben Merkez Bankasını, Başkanımızın geçen hafta yapmış olduğu açıklama yani enflasyondaki yeni rakamlar, revizyon, Türkiye'de bundan sonra da enflasyon rakamlarının yıl sonuna kadar yukarı doğru gideceğinin net olarak işareti oldu. Yüzde 16 olarak belirlenen enflasyon rakamını Sayın Merkez Bankası Başkanımız yüzde 24, tavanda yüzde 26 olarak belirledi. En büyük sıkıntı ve garabet ise yıl başında daha önce belirlenen enflasyon rakamlarına göre yapılan ücret artışları oldu. Dolayısıyla Türkiye'de sabit ücretle çalışan en alttan en üst katmana kadar bütün insanlar içinde bulunduğumuz gün veya an itibarıyla borçlular yani açıkçası riskleri artmış oldu. Ben siyasi erkin özellikle 6. ayda bu insanların hayatlarını kolaylaştıracak yeni bir ek zam yapması gerektiğini hatırlatmayı arzu ediyorum, yapılacak demiyorum çünkü geçen yıl böyle bir şey olmadı ama tahmin ediyorum ki ben nefes almak dahi çok zor noktaya geldi” ifadelerini kullandı.

Sanayide üretim gücünün düştüğünü ifade eden Ekonomist Ömer Uzunoğlu, “Sanayi üretim rakamları açıklandı. Türkiye'de ciddi boyutta sanayide daralma var. Bunun önüne geçmek için gerekli tedbirleri bugünden almalıyız, aksi halde yarın çok daha geç olabilir. İstanbul Ticaret Odası Başkanının bir açıklaması vardı ithalat noktasında tüketim mallarının yatırım mallarının önüne geçtiğini miktar olarak belirtti. Bu çok dramatik ve acı bir şey. Yani bizim ülkemizde artık tüketim malları, yatırım mallarının, üretim mallarının çok daha önünde miktar olarak Türkiye'ye giriş yapıyor. Bunu da çok iyi irdelemek lazım, özellikle dövizdeki son iki buçuk yıllık baskı bize çok pahalıya mal oldu bugüne kadar, bundan sonra da mal olacak diye ben düşünüyorum. Yine bu sıkıntılı duruma düşmemizin nedenlerinden birisi bana göre Türkiye'de vergiler başta olmak üzere elde edilen paranın önemli bir kısmının uluslararası tefecilere ve onların içimizdeki iş birlikçilerine aktarılması olayı var. Yani Türkiye'de faizler çok yüksek. Dolayısıyla son 3 yılda özellikle fakirleşmemizin ana nedeni de bu yani faize ödediğimiz çok ciddi rakamlar ve paralar bizi daha da fakir hale getirecek gibi. Bir daha belirtiyorum, dolar ve altındaki bu dinginlik, bu sakinlik bana göre devam edecek. Umarım ben içinde bulunduğumuz süreçte bu saydığım bir kısım normal olmayan şeyler göz önüne alınarak doğru adımlar atılır. Özellikle hukuk ve adalet noktasında çok ciddi bizim yeni reformlara ihtiyacımız var. Bunu yapmadıktan sonra da yabancı yatırımcıyı çekebilme şansımızın olmadığını düşünüyorum” açıklamasını yaptı.