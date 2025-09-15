Ekonomist Uzunoğlu, “Türkiye’de rakamlar namuslu değil”

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, güncel altın ve döviz piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, CHP ile ilgili alınacak kararı da değerlendirerek, “İçinde bulunduğumuz hafta Türkiye açısından ve Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli bir hafta. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili alınacak olan karar, yani Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem normal yapılan kongresine, yani 38. kongresine, hem de olağanüstü 21. kongresine müdahale edeceği veya yeni bir şekil veya yön vereceği bir toplantı olacak. Çıkacak olan toplantının yalnızca piyasaları değil, vatandaşları da çok yakından ilgilendirdiğini biliyorum. Özellikle aleyhte çıkacak bir kararın, Merkez Bankası'nın elini kolunu bağlayacağını ve sahip olduğumuz stokların da çok önemli bir kısmını Merkez Bankası rezervleri olarak eriteceğinin bilinmesini arzu ederim. Umarım ortaya çıkacak karar, saygıdeğer mahkeme yetkililerimizin, vatandaşlarımızın ve ülkemizin hayrına olacak bir karar olmasını ben temenni ediyorum. Çıkacak olan her karara da saygılı olmak zorundayız. Dolayısıyla sapla samanı, demokrasiyle anarşiyi karıştırmamalıyız. Özellikle aleyhte de olsa sokak olayları veya benzeri şeylerin Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmayacağını, aksine çok şey kaybettireceğinin bilincinde olalım. Bir de vatandaşları bu noktada tahrik ederek enerjilerini boşa harcamalarını sağlamayalım. Ben aklıselim davranılmasının doğru olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

‘TÜİK’İN ORTAYA KOYDUĞU RAKAMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR’

Uzunoğlu, “Merkez Bankası'nın bilindiği gibi geçtiğimiz hafta almış olduğu faiz kararı var. 250 baz puan düşürdüler. Ben hep şunu iddia ediyorum diyorum ki; Türkiye'de rakamlar namuslu değil. Ben TÜİK'in ortaya koyduğu rakamların doğru olmadığının farkındayım ve doğru olmadığına inanıyorum. Dolayısıyla eğer o rakamlar gerçek olsa en azından 250 baz puan değil, 1000 baz puan Türkiye'de faizlerin düşmesi gerekirdi. Dolayısıyla bu pencereden baktığımızda çıkan şablonun veya ortaya konulan rakamların yalnızca şekli olduğunu bilelim ve şekli olarak kalacağının da farkında olalım. Altınla ilgili yorumumda; daha evvel de bahsettiğim, yıl sonu tahminim ons olarak 3 bin 600 dolardı. Biz maalesef Eylül ayının başında bu rakamı bulduk. Şu anda 3 bin 646 dolarlar civarında. Büyük ihtimal 4 bin dolara doğru bir gidiş olabilir. Dünyadaki bu karışıklıklar, savaşlar ve kaos ortamı altını yukarı doğru pompalayan en belli başlı belki de periyotlardan birisi. İçinde bulunduğumuz haftanın umarım ben tüm insanlarımıza hayırla geçmesini ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.