Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'deki enflasyonun düşmesi için güven ortamının dizayn edilmesi gerektiğini belirtti.

Nisan ayı enflasyon rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Uzunoğlu, "Türkiye'deki enflasyonun düşmesi için güven ortamının dizayn edilmesi gereklidir. Maalesef Türkiye'deki siyasetçiler bunu yapmıyorlar. Bana göre enflasyonun temel nedenlerinden birisi güven problemi; enflasyon sepetindeki payı ise yüzde 50. Biz eğer güven verebilirsek, enflasyonu baştan yüzde 50 tolere etmiş olacağız fakat bunu başaramıyoruz. Enflasyonun diğer nedenlerinden biri; kamu kurumunun denetimsizliği ve fütursuzca harcamalarıdır. Maalesef Türkiye'de enflasyonu bu noktaya bu durum taşıdı. Biz yapısal reformları harekete geçirmeden değişim beklersek, bu saflıktan başka bir şey değildir. Yapısal reform; hukukta, adalette, kazançta, paylaşımda ve eğitimde eşitliktir. Biz bunları ayağa kaldırabilirsek kesin olarak yapısal reformlar Türkiye'de başlamış demektir. Bir kez daha altını çiziyorum: Yapısal reformlar düzelmeden, hayata geçmeden enflasyonun düzeleceğine inanıyorsanız bunun yanlış olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Altın; savaş devam ettiği sürece yani, İran, Amerika ve İsrail arasındaki husumet sürdüğü müddetçe oldukça volatilite bir görünüm sergileyecek, yukarı yönlü bir trend izleyemeyecek, hatta orta veya taban seviyelere gerileyecektir. Ancak savaş bittiği andan itibaren gerçek anlamda yukarı yönlü bir harekette bulunacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.