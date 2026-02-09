Ekonomist Uzunoğlu, 'Yatırımcısına para kazandıran en kötü yatırım aracı altın'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2026 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre; 2026 yılının Ocak ayında yatırımcısına en çok kazandıran külçe altın olurken, yatırımcısını en fazla kaybettiren yatırım aracı ise yüzde 3,43 ile Amerikan Doları oldu.

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altının yatırımcısına para kazandırdığına ancak Türkiye ekonomisine hiçbir katkısı olmadığını belirterek, “İçinde bulunduğumuz gün pazartesi hafta başı ve TÜİK saat 10.00'da bir açıklama yaptı. Ay olarak incelediğinde en çok kazandıran yatırım aracının altın olduğunu belirtti. En çok kaybettirenin de dolar olduğunu belirtti. Ben dolar üzerindeki bu baskının önümüzdeki aylarda da hatta seçime kadar devam edeceği kanaatimi tekrarlamak istiyorum. Dolayısıyla artık dolar bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Diğer açıdan baktığımızda da altın çok tehlikeli bir yatırım aracı. Fiyatı düşeceği için değil. Maalesef ölü bir yatırım. İnsanlar çaresizlikten veya başka yapacak bir şey bulamadıkları için altına paralarını yatırıyorlar. Bireysel bazda çok büyük paralar kazandırıyorlar ve kazanıyorlar ancak ekonomimize hiçbir katkısı olmadığını baştan belirteyim. Dolayısıyla bizim yatırım, üretim, istihdam ve ihracata ihtiyacımız var. Bunu da ancak güven ortamı içerisinde alınacak ekonomik doğru radikal kararlarla gerçekleştirebiliriz. Ben bugünkü konjonktürde bunun gerçekleşmeyeceği kanaatini taşıyorum. Yine altına döndüğümüzde ay olarak en çok kazandıran, özellikle son iki yılda irdelediğimizde bütün dünyada altının belli bir ivmeyle yukarı doğru gittiğini biliyoruz. Bir diğer açıdan da son bir buçuk yıldan beri dünyadaki bütün merkez bankaları ve büyük yatırımcılar yönlerini altına doğru döndüler. Buradaki temel neden güvensizlik. Otopark kahyası Trump'tan sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunun herkes farkında. İçinde bulunduğumuz süreçte İran'ın yaşadığı çok ciddi sıkıntılar var. Çok büyük ihtimal İran’da tıpkı Venezuela gibi baskıyla yola getirecek ve diz çöktürecek. Ben bir savaşın olabileceği kanaatini taşımıyorum. Bunu net olarak belirteyim ama üzerinde çok ciddi yaptırımlar uygulayarak istediği her şeyi elde edeceğini de bilinmesini arzu ederim” şeklinde konuştu.