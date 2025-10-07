Ekosistemi bozan etki: Kaçak avlanma

Avcılar, av sezonunun açılmasını bekleyerek yasalara uygun şekilde avlanıyor. Ancak bazı kişiler yasa dışı avcılık yaparak hem hayvanlara hem de ekosisteme zarar veriyor. Gündeme sık gelen yasa dışı avlanma konusunda uzmanlar, bu durumun doğal dengeyi olumsuz etkilediğini belirtiyor. Yasa dışı avcılık yapanlara ise kanun gereği para cezası veya hapis cezası uygulanabiliyor.

Ekosistemi bozan etki: Kaçak avlanma

Kaçak avcılık yalnızca bireysel hayvanları öldürmekle kalmıyor; aynı zamanda hedef dışı türlerin yaşamını tehlikeye atıyor, ekosistemlere zarar veriyor ve onları korumak için çalışan yaban hayatı bekçilerini de hedef alıyor. Av, kişi tarafından izinli avlaklarda, belirlenen sezonda ve yasal belgelerle yapılabilir. Milli parklar, tabiat parkları, koruma alanları ve yasak bölgelerde av yapmak yasak. Avcı olabilmek için 18 yaşını doldurmuş, avcı eğitimi kursunu tamamlamış ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden avcılık belgesi almış olmak gerekir.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
'Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri'
“Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri”
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Başkan Arıkan: '7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır'
Başkan Arıkan: “7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır”
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Vali Çiçek: 'Yeşilhisar'daki Aziz Georgios Kilisesi dünya turizmi açısından çok önemli'
Vali Çiçek: “Yeşilhisar’daki Aziz Georgios Kilisesi dünya turizmi açısından çok önemli”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!