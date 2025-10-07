Ekosistemi bozan etki: Kaçak avlanma

Kaçak avcılık yalnızca bireysel hayvanları öldürmekle kalmıyor; aynı zamanda hedef dışı türlerin yaşamını tehlikeye atıyor, ekosistemlere zarar veriyor ve onları korumak için çalışan yaban hayatı bekçilerini de hedef alıyor. Av, kişi tarafından izinli avlaklarda, belirlenen sezonda ve yasal belgelerle yapılabilir. Milli parklar, tabiat parkları, koruma alanları ve yasak bölgelerde av yapmak yasak. Avcı olabilmek için 18 yaşını doldurmuş, avcı eğitimi kursunu tamamlamış ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden avcılık belgesi almış olmak gerekir.