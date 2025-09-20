Ekran bağımlılığı çocuklarda konuşma gecikmesine yol açıyor

Çocuk gelişiminde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri ekran süresi olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre, cep telefonu ve televizyon başında uzun süre vakit geçiren çocuklarda konuşma gecikmesi görülüyor. Bu durumda ebeveynlere de önemli görevler düşüyor. Uzmanlar, çocuklardaki konuşma geriliklerinin aileler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini, erken müdahalenin ise sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Bu kapsamda ailelerin ekran süresini kısıtlaması ve çocukların ilgisini farklı yöne çekecek aktiviteler bulması tavsiye ediliyor.