Ekran başında çok vakit geçirenler dikkat: Mavi ışık filtreli gözlükler ne kadar etkili?

Bilgisayar, telefon ve tablet kullanımının artmasıyla birlikte “mavi ışık filtresi” özelliğine sahip gözlükler son dönemde büyük ilgi görüyor. Uzmanlar, dijital ekranlardan yayılan mavi ışığın gözlerde yorgunluk, baş ağrısı ve uyku düzeninde bozulma gibi şikayetlere yol açabileceğini belirtiyor. Mavi ışık filtresi bulunan gözlük camlarının ise bu ışığın bir kısmını engelleyerek göz konforunu artırabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar uzun süre ekran karşısında çalışanların bu tür gözlükleri tercih edebileceğini ancak, herkeste aynı etkiyi göstermeyebileceğini vurguluyor. Uzmanlar, göz sağlığını korumak için yalnızca filtreli gözlük kullanımının yeterli olmadığını, 20-20-20 kuralının da uygulanması gerektiğini hatırlatıyor: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzaklıktaki bir noktaya bakmak gözleri dinlendiriyor.

Haber Merkezi

