Ekran başında dağılan dikkatin zeka oyunları ve geleneksel oyunlarla toplandığını belirten Bünya Şoförler ve Otomobilciler Odası ERVA Spor Okulları Bünyan Akıl Zeka ve Geleneksel Oyunlar branşı öğretmeni Gülistan Doğan, “Ekran başında dağılan dikkatler, ERVA Spor Okulu Akıl ve Zeka Oyunları Atölyemizde toplanıyor. Tüm dikkatleri üzerimize çekiyoruz. Öğrencilerimizle masada zihinsel aktiviteler, geleneksel oyunlarımızla fiziksel aktiviteler oynayarak hem geleneksel değerlerimize sahip çıkıyoruz hem de teknolojinin bilinçaltımıza zarar verdiği alışkanlıklardan korunmaya çalışıyoruz. Akıl, zeka ve geleneksel oyunlar branşında çocuklarınız çok güzel, hatta çok farklı şeyler yapıyor diyebiliriz. Öncelikle akıl zekadan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz çağımızın ekran sorunu ve ekran bağımlılığı var. Akıl zeka da tam olarak burada devreye giriyor. Akıl zekadaki amacımız çocuklarımızı zihinsel aktivitelere yönlendirmektir. Burada tek bir şeye bağımlı kalmayarak Abalone, Q-bitz, Jenga, Mangala ve birçok zihinsel kutu oyunu oynamaktayız. Bu oyunlarla çocuklarımızın dikkat dağınıklığı yok oluyor, algıda seçicilikleri artıyor ve stratejik düşünmeyi öğreniyorlar. Çağımızdaki ekran bağımlılığının zararlarından biri olan sabırsızlığın yerine, çocuklarımızın sabırlı olmayı öğrendiklerini gözlemliyoruz. Geleneksel oyunlar kısmında ise çocuklarımız unutulmaya mahkum olan geleneksel oyunlarımızı öğreniyorlar. Burada Dokuz Kiremit, Mendil Kapmaca ve Topaç gibi birçok oyun oynamaktayız. Amacımız çocuklarımıza geleneksel değerlerimizi yaşatmak ve onlara sokakta da telefonsuz, tabletsiz mutlu olabileceklerini göstererek onları sokağın zararlı alışkanlıklarından koruyabilmektir. Kesinlikle ücret yoktur. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey'in bizlere ve öğrencilerimize sağladığı katkı ile öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde bu branşı öğrenmeye gelmektedir” şeklinde konuştu.